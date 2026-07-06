«Bir kadına el kaldıramam»: Oş'taki tartışma büyük yankı uyandırdı

·81·Dünya
«Bir kadına el kaldıramam»: Oş'taki tartışma büyük yankı uyandırdı

Kırgızistan'ın Oş şehrinde yaşanan bir olay sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Yayılan video ve haberlere göre, bir erkek satıcı, pazar alanına alınmadığı için kendi yetiştirdiği çilekleri pazarın dışında satmaya çalıştı. Bu sırada birkaç kadın satıcı ve bir erkeğin onunla tartıştığı, kendisine yumruk attığı ve kıyafetlerini yırttığı iddia ediliyor.

Görüntülerde erkeğin karşılık vermediği ve «Bir kadına el kaldıramam» dediği anlar sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Bu durum kısa sürede geniş bir rezonans yaratarak birçok kullanıcının dikkatini çekti.

Kamuoyundan gelen tepkiler ve tartışmaların ardından, Oş Belediye Başkanı'nın söz konusu erkeğe pazar alanında satış yapabilmesi için yer tahsis ettiği açıklandı.

Ayrıca, kavgayı çıkaran kadınlar kolluk kuvvetleri tarafından cezalandırıldı. Edinilen bilgilere göre, olaya karışan kadınlar 2 gün idari hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olay Kırgızistan'da geniş çapta tartışılmaya devam ediyor; pazar yerlerindeki ticaret düzeni, girişimcilerin hakları ve kamusal alanlardaki anlaşmazlıklara yönelik çeşitli görüşler dile getiriliyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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