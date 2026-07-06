Amazon rakibi Bookshop.org ve Kobo iş birliği: E-kitap pazarı değişiyor

E-kitap pazarında Amazon şirketinin ana rakiplerinden biri olarak kabul edilen Bookshop.org platformu, Rakuten şirketine ait Kobo e-okuyucu cihazlarına desteği yıl sonuna kadar hayata geçireceğini duyurdu. Bu, bağımsız kitapçıları desteklemek isteyen ancak basılı kitap yerine dijital formatı tercih eden okuyucular için beklenen bir gelişme oldu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Uzun bir süre boyunca Kobo cihazlarında bağımsız mağazalardan kitap satın alma süreci, eski yöntemlere ve karmaşık teknik aşamalara dayanıyordu. Birçok kullanıcı, sevdikleri yerel mağazalardan e-kitap satın alırken zorluk yaşadıklarını belirtmişti. Bookshop.org ve Kobo arasındaki yeni entegrasyon, tam olarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Gecikmeler geride kaldı

Başlangıçta bu iş birliğinin 2025 yılında hayata geçirilmesi planlanıyordu, ancak daha sonra tarihler 2026'ya ertelendi. Hatta yılın başında projenin belirsiz bir süre için durdurulduğuna dair endişeler ortaya çıkmıştı. Ancak Bookshop.org kurucusu ve CEO'su Andy Hunter, durumun olumlu yönde değiştiğini doğruladı. Hunter'a göre taraflar, iş şartları ve dijital haklar yönetimi (DRM) konularında anlaşmaya vardı.

Hunter, ixbt.com yayınına verdiği röportajda, gecikmelerin mühendislik kaynaklarının yetersizliği ve yayıncıların dijital haklar yönetimi konusundaki katı taleplerinden kaynaklandığını vurguladı. Şu anda tüm teknik engeller aşılıyor ve sistemin yıl sonuna kadar devreye alınması hedefleniyor.

E-okuyucuların avantajı

Kullanıcılar neden iOS veya Android uygulamalarından ziyade Kobo gibi cihazları tercih ediyor? Bunun birkaç nedeni var:

E-ink (elektronik mürekkep) teknolojisi gözü yormaz ve güneş ışığı altında bile okuma imkanı sağlar;

Cihazın pil ömrü birkaç haftaya kadar dayanır;

Sadece okumaya odaklı arayüz, kullanıcının dikkatini dağıtmaz.

Bookshop.org şu anda mobil uygulamaları aracılığıyla e-kitap satışı gerçekleştirmektedir. Ancak Kobo ile entegrasyon, platformun Amazon Kindle ekosistemine layık bir alternatif oluşturmasını sağlayacak. Bu durum, uluslararası platformların genişlemesi yerel okuyuculara daha geniş seçenekler sunduğu için gelişmekte olan pazarlar için de önemlidir.

Sonuç olarak, Bookshop.org ve Kobo iş birliğinin sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda küçük ve bağımsız kitapçıların dijital çağda hayatta kalması için atılmış önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Artık okuyucular hem modern teknolojilerden faydalanabilecek hem de kendi bölgelerindeki mağazaların gelirine katkıda bulunabilecekler.