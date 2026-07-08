Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin 10 milyar dolar yatırım alıyor

·1·Teknoloji
Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin 10 milyar dolar yatırım alıyor

Milyarder Jeff Bezos tarafından kurulan uzay şirketi Blue Origin, tarihindeki ilk büyük dış finansman turunu başlattı. The New York Times'ın haberine göre şirket, 130 milyar dolarlık piyasa değerlemesi üzerinden 10 milyar dolar yatırım toplamayı planlıyor. Bu fonlar, şirketin uzay keşfi ve ticari uçuşlar alanındaki konumunu güçlendirmeye hizmet edecek. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yatırım turuna Coatue Asset Management liderlik ediyor ve yaklaşık 4 milyar dolar katkıda bulunması bekleniyor. Ayrıca Jeff Bezos'un kendisi de projeye 2 milyar dolar fon ayırırken, geri kalan kısım diğer büyük yatırımcılar tarafından karşılanacak. Bu, Blue Origin için önemli bir dönüm noktasıdır, çünkü şirket bugüne kadar ağırlıklı olarak Bezos'un kişisel fonlarıyla faaliyet gösteriyordu.

Teknik sorunlar ve yeni hedefler

Fon toplama süreci şirket için karmaşık bir döneme denk geldi. Mayıs ayı sonunda Blue Origin'in amiral gemisi projesi olan New Glenn roketi test sırasında infilak etmişti. Uzmanlar şu anda bu arızanın nedenlerini araştırıyor, ancak yönetim yıl sonuna kadar roketi uçuşa hazır hale getirme niyetinden vazgeçmedi. Ayrıca Cape Canaveral üssündeki tek fırlatma rampasının restorasyon çalışmaları da büyük maliyetler gerektiriyor.

Şirketin temel önceliği, NASA tarafından yürütülen Artemis Ay görevini desteklemektir. New Glenn roketinin bu görev kapsamında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Aynı zamanda Blue Origin, uzayda veri işleme merkezleri (data-center) kurmak gibi iddialı planlar da öne sürüyor. Bu, yeryüzündeki işlem gücünün bir kısmını yörüngeye taşıma imkanı sağlayacak.

Rekabet ve uydu interneti

Blue Origin kendi uydu internet ağını geliştirmeyi de hedefliyor. Bu proje, binlerce uydu aracılığıyla devlet kurumları ve büyük işletmeler için yüksek hızlı bağlantı sağlayacak. Bu konuda şirket, Elon Musk yönetimindeki SpaceX ile doğrudan rekabete giriyor. Bilgi için, SpaceX yakın zamanda gerçekleştirilen IPO sürecinde 1,75 trilyon dolar değerleme ile değerlendirilmişti.

Teknoloji meraklıları için bu haber, uzay ekonomisinin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Dünya çapında uzay teknolojilerine yatırılan milyarlarca dolarlık sermayenin, gelecekte küresel internet kapsamını ve bilimsel araştırmaların kalitesini yeni bir seviyeye taşıyacağı şüphesizdir. Blue Origin'in çektiği yeni sermaye, tam da bu yarışta geride kalmamak için stratejik bir öneme sahip.

Blue OriginJeff BezosUzayNew GlennYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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