Venus Aerospace hipersonik motorlar için 90 milyon dolar yatırım aldı

ABD merkezli startup Venus Aerospace, yüksek verimli roket motorlarını geliştirmek ve test etmek için 90 milyon dolarlık B serisi yatırım turunu tamamladı. Şirket tarafından geliştirilen dönel detonasyonlu roket motorunun (RDRE) havacılık ve uzay endüstrisinde devrim yaratması bekleniyor. Bu teknoloji, yüklerin uzaya taşınmasında ve hipersonik uçuşların gerçekleştirilmesinde yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılacak. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Mercury Fund liderliğindeki bu finansman turuna Lockheed Martin Ventures ve diğer büyük risk sermayesi fonları katıldı. TechCrunch'ın haberine göre, toplanan fonlar motorun belirli hava araçlarına entegre edilmesi ve gerçek koşullarda test edilmesi için kullanılacak. Başlangıçta yolcu taşıyan hipersonik uçaklar üretmeyi hedefleyen şirket, artık savunma sistemlerine ve yüksek hızlı uzay araçlarına odaklanıyor.

Geleneksel teknolojilerden vazgeçiş

RDRE teknolojisi teorik olarak geçen yüzyılın ortalarında önerilmiş olsa da, pratikte uygulanması uzun süre imkansızdı. Sıradan roket motorlarında yakıt özel bir odada basitçe yakılırken, dönel detonasyonlu motorda ses hızından hızlı bir yanma dalgası dairesel bir kanal boyunca sürekli hareket eder. Bu süreç, geleneksel yöntemlere göre çok daha fazla enerji açığa çıkarır ve daha az yakıt gerektirir.

Venus Aerospace kurucuları Sassie ve Andrew Duggleby'ye göre, son yıllarda 3D baskı ve bilgisayar simülasyonlarının gelişimi, bu karmaşık fiziksel süreci kontrol etmeyi mümkün kıldı. Şirketin temel başarısı, motorun aşırı ısınmasını ve erimesini önleyen teknolojiyi geliştirmesi oldu. Dört yıllık araştırmalar sonucunda mühendisler bu sorunu çözmeyi başardılar.

Askeri ve uzay alanındaki perspektifler

Şirket şu anda motorlarını hipersonik silahlara entegre etmek üzerinde çalışıyor. Bu, mevcut roket sistemlerinde kullanılan katı yakıtlı motorların yerini alabilir. RDRE motorları sadece verimlilikleriyle değil, aynı zamanda yeniden kullanılabilirlikleri ve üretim kolaylıklarıyla da öne çıkıyor. Bu özellikler, modern savunma ve uzay görevleri için kritik öneme sahip.

Şirketin elde ettiği temel sonuçlar şunlardır:

2025 yılında RDRE kullanılarak roketin ilk başarılı uçuşu gerçekleştirildi;

Bugüne kadar 600'den fazla yer testi yapıldı;

Motorun en uzun kesintisiz çalışma süresi 32 saniyeye ulaştı;

Teksas Uzay Komisyonu tarafından yeni bir test standı inşası için hibe sağlandı.

Gelecekteki hedefler daha da büyük. Müşteri taleplerini karşılamak için motorun çalışma süresinin mevcut saniyelerden 6-15 dakikaya çıkarılması gerekiyor. Bu durum sadece askeri amaçlar için değil, uzayın keşfi için de yeni ufuklar açacak. Venus Aerospace planını hayata geçirirse, hipersonik hızda hareket eden araçlar uluslararası ulaşım ve savunma sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelecek.