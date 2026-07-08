Deschamps, Fas maçında Arjantinli hakemden endişeli değil

·43·Spor
Deschamps, Fas maçında Arjantinli hakemden endişeli değil

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki Fas maçına Arjantinli bir hakemin atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa - Fas karşılaşması 9 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Hakem ataması soru işaretleri yarattı

Çeyrek final mücadelesine Arjantinli bir hakemin atanması bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Özellikle geçtiğimiz günlerde Arjantin ile Mısır arasındaki son 16 turu maçının ardından hakem yönetimiyle ilgili tartışmalar yoğunlaşmıştı.

Deschamps: "Bu beni endişelendirmiyor"

Fransa teknik direktörü ise bu atamadan endişe duymadığını açıkça dile getirdi.

"Hayır, hiçbir soru işareti yok. Sizin aklınıza sorular gelebilir ancak bu beni endişelendirmiyor" dedi Deschamps.

Letexier'in yönetimine de atıfta bulundu

Deschamps, Arjantin - Mısır maçında görev yapan François Letexier ve ekibinden de bahsetti.

"Umarım hakem, yakın zamanda oynanan maçtaki Letexier ve ekibi kadar iyi bir yönetim sergiler" diye vurguladı.

"Rakibimiz Fas, hakem değil"

Fransız çalıştırıcı, takımın ana odağının hakem değil Fas olması gerektiğini belirtti.

"Rakibimiz Fas, hakem değil. Aksine o, oyun kurallarını mümkün olduğunca doğru uygulamak için orada" ifadelerini kullandı Deschamps.

Fransa ile Fas arasındaki çeyrek final mücadelesi, yarı final bileti için büyük bir sınav olacak. Deschamps ise bu maçta her şeyin sahadaki futbolla çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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