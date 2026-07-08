Eski hakem: «Arjantin — Mısır maçındaki hakem yönetimi doğruydu»

Eski FIFA hakemi Aleksey Nikolayev, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır arasındaki maçta baş hakem François Letexier'in performansını değerlendirdi.

Mısır temsilcileri, 3-2'lik mağlubiyetin ardından hakem kararlarından memnun kalmamıştı. Ancak Nikolayev'e göre, tartışmalı pozisyonlarda hakem ve VAR doğru kararlar verdi.

«Bu duygusal bir tepki»

Nikolayev, Mısır tarafının itirazlarını, 2-0 öne geçip maçı kaybetmelerinin yarattığı hayal kırıklığıyla açıkladı.

Eski hakem, «Bence bu, 2-0'dan sonra galibiyeti kaçırmanın getirdiği duygusal bir tepki» dedi.

Ona göre, böylesine ağır bir mağlubiyetten sonra takım yetkililerinin hakem yönetimine itiraz etmesi doğal bir durum.

İptal edilen golde VAR müdahalesi doğru bulundu

Mısır'ın iptal edilen golü, maçın en çok tartışılan anlarından biri oldu.

Nikolayev'e göre, atak başlamadan önce bir faul vardı ve VAR'ın hakemi monitöre çağırması yerinde bir karardı.

«Yanlış bir karardan söz edilemez. Atak başlamadan önce faul olduğu açıktı» diye vurguladı.

Arjantin lehine verilen penaltıda soru işareti yok

Eski hakem, Mısır kalesine verilen penaltı pozisyonuna da değindi.

Ona göre, bu pozisyonda savunma oyuncusu hatalıydı ve hakemin kararı gerekçeliydi.

Nikolayev, «Mısır aleyhine verilen penaltı konusunda soru işareti yok. Bu tamamen savunmacının hatasıydı» dedi.

Salah pozisyonunda penaltı yok

Arjantin'in galibiyet golünden önce ceza sahası içinde Mohamed Salah'a faul yapıldığına dair tartışmalar da yaşanmıştı.

Nikolayev, bu pozisyonda savunmacının önce topa müdahale ettiğini, temasın ise sonrasında gerçekleştiğini belirtti.

Ona göre, bu durumda penaltı verilmesi için bir neden yoktu.

«Hakem oyunu iyi kontrol etti»

Aleksey Nikolayev, François Letexier'in genel performansını yüksek buldu.

«Turnuvanın en iyi Avrupalı hakemlerinden birinin performansı hoşuma gitti. Oyunu çok iyi bir seviyede kontrol etti» dedi.

Eski hakem, büyük takımların kayırıldığı yönündeki iddiaları da reddetti. Ona göre, duygulardan arınıldığında Arjantin — Mısır maçındaki tartışmalı pozisyonlar hakemlik açısından anlaşılır ve açıklanabilirdi.