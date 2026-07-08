Mbappe ırkçı saldırılara maruz kaldı: Deschamps ve futbolcudan senatöre yanıt

Fransa milli takımı kaptanı Kylian Mbappe, Paraguaylı bir siyasetçinin ırkçı hakaretlerinin hedefi oldu. Buna rağmen, teknik direktör Didier Deschamps yıldız oyuncusunun moralinin yerinde olduğunu ve yaklaşan önemli maçlara tamamen hazır olduğunu belirtti. Bu tartışmalı durum, Fransa ile Paraguay arasındaki karşılaşmanın ardından yaşandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Olaylar, Fransa'nın Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından gelişti. O maçta Mbappe'nin penaltıdan attığı gol, mücadelenin tek golü olmuştu. Goal.com'un haberine göre, maçın ardından Paraguay Senatörü Celeste Amarilla sosyal medyada futbolcunun kökenine ve zekasına yönelik son derece sert ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.

Siyasetçi açıklamasında Mbappe'ye 'Fransız olmaya çalışan sömürgeleşmiş bir Kamerunlu' diyerek hakaret etti ve onu yazmayı bile bilmeyen bir 'yaratık' olarak nitelendirdi. Ayrıca Paraguaylı oyuncuları maçtan sonra Mbappe'ye karşı fiziksel güç kullanmaya çağırdı. Bu tür açıklamalar dünya futbol kamuoyu ve Fransa Futbol Federasyonu tarafından sert bir dille kınandı.

Mbappe'nin tepkisi ve onurlu cevabı

Real Madrid forveti bu tür aşağılamalara sessiz kalmadı. Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından senatöre onurlu bir yanıt verdi. Futbolcu, 'Bayan Celeste Amarilla, siz nefret dolu birisiniz ve bulunduğunuz makamı hak etmiyorsunuz. Siz, turnuva boyunca tüm gücü ve onuruyla mücadele eden Paraguay halkını temsil etmiyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Mbappe, açıklamasında siyasetçinin bu davranışının Paraguay milli takımının sahadaki emeğini de boşa çıkardığını vurguladı. Ona göre, senatörün sorumsuzluğu ve açık ırkçılığı nedeniyle tüm dünya Paraguaylı oyuncuların tarihi başarılarını değil, kendi ülkesi hakkında kötü bir imaj yaratan bir kadını tartışıyor.

Didier Deschamps ise basın toplantısında Mbappe'nin durumu hakkında konuşurken kaptanının iradesinin ne kadar güçlü olduğunu belirtti. Teknik direktör, 'Kylian zihinsel olarak çok iyi durumda. Yarınki maça hazır. Saha dışındaki bu dikkat dağıtıcı unsurlar kampımızı veya kaptanımızın hazırlığını etkileyemedi' dedi.

Kylian Mbappe şu anda 7 golle gol krallığı yarışında Erling Haaland ile birlikte ikinci sırada yer alıyor. Listeyi 8 golle Lionel Messi yönetiyor. Fransız forvetin temel amacı, takımını bir sonraki şampiyonluğa taşımak ve sahadaki sonuçlarıyla tüm eleştirilere yanıt vermektir.

Mbappe'nin bu durumu futbolseverlerin de dikkatini çekiyor, çünkü o modern futbolun en büyük yıldızlarından biri. Irkçılığa karşı mücadelenin küresel ölçekte devam ettiği bir dönemde, Mbappe'nin bu durumda gösterdiği soğukkanlılık ve kararlılık büyük takdir topladı.

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