Mbappe ırkçı saldırılara maruz kaldı: Deschamps ve futbolcudan senatöre yanıt

·60·Spor
Mbappe ırkçı saldırılara maruz kaldı: Deschamps ve futbolcudan senatöre yanıt

Fransa milli takımı kaptanı Kylian Mbappe, Paraguaylı bir siyasetçinin ırkçı hakaretlerinin hedefi oldu. Buna rağmen, teknik direktör Didier Deschamps yıldız oyuncusunun moralinin yerinde olduğunu ve yaklaşan önemli maçlara tamamen hazır olduğunu belirtti. Bu tartışmalı durum, Fransa ile Paraguay arasındaki karşılaşmanın ardından yaşandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Olaylar, Fransa'nın Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından gelişti. O maçta Mbappe'nin penaltıdan attığı gol, mücadelenin tek golü olmuştu. Goal.com'un haberine göre, maçın ardından Paraguay Senatörü Celeste Amarilla sosyal medyada futbolcunun kökenine ve zekasına yönelik son derece sert ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.

Siyasetçi açıklamasında Mbappe'ye 'Fransız olmaya çalışan sömürgeleşmiş bir Kamerunlu' diyerek hakaret etti ve onu yazmayı bile bilmeyen bir 'yaratık' olarak nitelendirdi. Ayrıca Paraguaylı oyuncuları maçtan sonra Mbappe'ye karşı fiziksel güç kullanmaya çağırdı. Bu tür açıklamalar dünya futbol kamuoyu ve Fransa Futbol Federasyonu tarafından sert bir dille kınandı.

Mbappe'nin tepkisi ve onurlu cevabı

Real Madrid forveti bu tür aşağılamalara sessiz kalmadı. Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından senatöre onurlu bir yanıt verdi. Futbolcu, 'Bayan Celeste Amarilla, siz nefret dolu birisiniz ve bulunduğunuz makamı hak etmiyorsunuz. Siz, turnuva boyunca tüm gücü ve onuruyla mücadele eden Paraguay halkını temsil etmiyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Mbappe, açıklamasında siyasetçinin bu davranışının Paraguay milli takımının sahadaki emeğini de boşa çıkardığını vurguladı. Ona göre, senatörün sorumsuzluğu ve açık ırkçılığı nedeniyle tüm dünya Paraguaylı oyuncuların tarihi başarılarını değil, kendi ülkesi hakkında kötü bir imaj yaratan bir kadını tartışıyor.

Didier Deschamps ise basın toplantısında Mbappe'nin durumu hakkında konuşurken kaptanının iradesinin ne kadar güçlü olduğunu belirtti. Teknik direktör, 'Kylian zihinsel olarak çok iyi durumda. Yarınki maça hazır. Saha dışındaki bu dikkat dağıtıcı unsurlar kampımızı veya kaptanımızın hazırlığını etkileyemedi' dedi.

Kylian Mbappe şu anda 7 golle gol krallığı yarışında Erling Haaland ile birlikte ikinci sırada yer alıyor. Listeyi 8 golle Lionel Messi yönetiyor. Fransız forvetin temel amacı, takımını bir sonraki şampiyonluğa taşımak ve sahadaki sonuçlarıyla tüm eleştirilere yanıt vermektir.

Mbappe'nin bu durumu futbolseverlerin de dikkatini çekiyor, çünkü o modern futbolun en büyük yıldızlarından biri. Irkçılığa karşı mücadelenin küresel ölçekte devam ettiği bir dönemde, Mbappe'nin bu durumda gösterdiği soğukkanlılık ve kararlılık büyük takdir topladı.

{{TEXT_10}}

MbappeFransaIrkçılıkFutbolReal Madrid
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Neymar, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Santos'a dönmedi: Kulüp onu bekliyor...Neymar, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Santos'a dönmedi: Kulüp onu bekliyor...Bugün, 22:51Real Madrid'den Müthiş İş Klası: A takımda oynamayanlar 108 milyon avro ve Mourinho'yu getirdi!Real Madrid'den Müthiş İş Klası: A takımda oynamayanlar 108 milyon avro ve Mourinho'yu getirdi!Bugün, 22:38Ruben Amorim Manchester United'daki hatalarını kabul etti: Milan ile yeni bir sayfaRuben Amorim Manchester United'daki hatalarını kabul etti: Milan ile yeni bir sayfaBugün, 22:35Arsenal Kadın Futbol Takımı, İsviçre milli takımı yıldızı Geraldine Reuteler ile sözleşme imzaladıArsenal Kadın Futbol Takımı, İsviçre milli takımı yıldızı Geraldine Reuteler ile sözleşme imzaladıBugün, 22:18Deschamps, Fas maçında Arjantinli hakemden endişeli değilDeschamps, Fas maçında Arjantinli hakemden endişeli değilBugün, 22:02Eski hakem: «Arjantin — Mısır maçındaki hakem yönetimi doğruydu»Eski hakem: «Arjantin — Mısır maçındaki hakem yönetimi doğruydu»Bugün, 21:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı