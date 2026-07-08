Ruben Amorim Manchester United'daki hatalarını kabul etti: Milan ile yeni bir sayfa

·1·Spor
Ruben Amorim Manchester United'daki hatalarını kabul etti: Milan ile yeni bir sayfa

Portekizli teknik direktör Ruben Amorim, İtalyan kulübü Milan'ın teknik direktörü olarak ilk basın toplantısına katıldı. Etkinlik sırasında Manchester United'daki başarısız döneminden açıkça bahsetti ve İngiltere'deki 14 aylık görev süresi boyunca yaptığı hataları kabul etti. Bu deneyimin teknik direktörlük kariyerinde büyük bir ders olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Amorim, Kasım 2024'te Manchester United'ın başına geçmişti ancak Old Trafford'daki macerası beklendiği gibi gitmedi. Ocak 2026'da görevine son verilen teknik direktör, vizyonunu takıma tam olarak yansıtamadığını itiraf etti. Goal.com'un haberine göre, o dönemdeki tüm bağlamı açıklamak gerekeceği için hatalarını tek tek sıralamanın zor olduğunu belirtti.

İstatistiksel veriler ve eleştiriler

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, Premier League tarihindeki en kötü sonuçlardan birini kaydetti. Onun yönetiminde takım tüm kulvarlarda 63 maça çıktı ve bunlardan sadece 25'ini kazanabildi. 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet, kulüp yönetiminin sabrını taşırdı.

Özellikle Premier League'deki performans içler acısıydı: 47 maçta 15 galibiyet ve maç başına ortalama 1,23 puan. Bu sonuç, Manchester United'ın Premier League dönemindeki tüm teknik direktörleri arasında en düşük oran olarak kaldı. Görevine son verildiğinde takım puan tablosunda altıncı sırada yer alıyordu.

Amorim, taktiksel yaklaşımı ve kulüp akademisinden yetişen oyuncuları ana kadroya dahil edememesi nedeniyle uzmanlar ve taraftarlar tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Buna rağmen, Manchester'daki kariyeriyle gurur duyduğunu ve taraftarlarla düzgün bir şekilde vedalaşamadığı için üzgün olduğunu ifade etti.

Milan ile yeni hedefler

Artık Milan takımını çalıştıracak olan Amorim, hatalarından doğru dersleri çıkardığına inanıyor. Gazetecilerle yaptığı görüşmede, "Herkes kendi deneyimlerinden öğrenir. Ben de çok şey öğrendim. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışacağım, bazıları ise aynı kalacak. Ancak artık daha iyi bir teknik direktör olacağıma inanıyorum" dedi.

İtalyan futbolu ve Serie A ortamı, Amorim için yeni bir sınav olacak. Manchester United'daki baskı ve başarısızlıkların ardından, Milan'da gerçek potansiyelini göstermeyi ve taktiksel fikirlerini hayata geçirmeyi umuyor. Taraftarlar ise Portekizli teknik direktörün hücum futbolunun 'Rossoneri'ye yeni zaferler getirmesini bekliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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