Arsenal Kadın Futbol Takımı, İsviçre milli takımı yıldızı Geraldine Reuteler ile sözleşme imzaladı

·31·Spor
Arsenal Kadın Futbol Takımı, İsviçre milli takımı yıldızı Geraldine Reuteler ile sözleşme imzaladı

Londra'nın Arsenal kulübü, kadın futbol takımının kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. "Topçular", İsviçre milli takımının deneyimli orta saha oyuncusu Geraldine Reuteler ile kalıcı bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Almanya'nın Eintracht Frankfurt kulübünde sekiz yıl boyunca forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine artık İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde (WSL) devam edecek. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Arsenal'in resmi sitesi ve BBC Sport'un haberine göre, Geraldine Reuteler Londra ekibiyle dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Yeni takımında efsanevi 14 numaralı formayı giyecek. Reuteler, bu yaz transfer döneminde Georgia Stanway ve Selina Cerci gibi yıldızların ardından kulübe katılan üçüncü büyük transfer oldu.

Deneyim ve yetenek uyumu

Geraldine Reuteler, Almanya Bundesliga'da kendini kanıtlamış en güçlü lejyonerlerden biri olarak kabul ediliyor. Eintracht Frankfurt formasıyla tüm müsabakalarda 184 maça çıkan oyuncu, 54 gol atıp 44 asist yaptı. Saha merkezindeki dinamik hareketleri ve hücum organizasyonlarındaki ustalığı, Arsenal teknik direktörü Renee Slegers'in dikkatini çekti.

Uluslararası arenada da büyük bir deneyime sahip olan Reuteler, İsviçre milli takımı formasıyla 91 maça çıktı ve 2024 yılında ülkesinin en iyi kadın futbolcusu seçildi. Ayrıca, milli takımının Euro 2025 elemelerindeki başarılarında ve çeyrek finale kadar yükselmesinde kilit rol oynadı.

Kulüp yönetimi ve futbolcunun görüşleri

Arsenal Kadın Futbol Direktörü Clare Wheatley, bu transfer hakkında konuşurken Reuteler'in uzun süredir kulübün ana hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Wheatley, "Gery'nin aramıza katılmasından dolayı çok mutluyuz. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük bir tecrübeye sahip ve kupalar için vereceğimiz mücadelede bize yardımcı olacak" dedi.

Futbolcunun kendisi de Londra kulübüne transfer olmaktan gurur duyduğunu gizlemedi. Geraldine Reuteler, "Arsenal dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Takımın oyun tarzını çok beğeniyorum ve WSL'de en güçlü oyunculara karşı kendimi test etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Emirates Stadyumu'nda taraftarlarımızın önünde sahaya çıkıp kulüp tarihine katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Renee Slegers, yeni oyuncunun teknik ve entelektüel potansiyeline yüksek not verdi. Slegers'e göre, Reuteler'in fiziksel kondisyonu ve saha görüşü, Arsenal'in orta sahasını yeni bir seviyeye taşıyacak. Bu transfer, Londra kulübünün yeni sezonda şampiyonluk için ciddi bir aday olduğunun göstergesi.

ArsenalGeraldine ReutelerKadın FutboluTransferİngiltere
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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