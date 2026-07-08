Real Madrid'den Müthiş İş Klası: A takımda oynamayanlar 108 milyon avro ve Mourinho'yu getirdi!
Real Madrid, transfer piyasasında gerçek bir para kazanma sanatının nasıl sergileneceğini gösterdi. Saygın Marca gazetesinin haberine göre, "Eflatun-beyazlılar" 2025/26 sezonunda A takımda tek bir maça bile çıkmayan altyapı oyuncularını satarak tam 108 milyon avro gelir elde etti. Zamin.uz bu inanılmaz finansal başarının detaylarını sunuyor.
Yaz harcamaları tamamen karşılandı: Mourinho ve yeni transferler
Altyapıdan gelen bu net kâr, Madrid devinin yaz transfer dönemindeki harcamalarını tamamen karşılamaya yetti. Real Madrid bu fonlarla kadroyu güçlendirirken yeni bir teknik direktörü de göreve getirdi:
Marc Cucurella ve Denzel Dumfriestransferleri tam olarak bu paralarla gerçekleştirildi.
Portekiz'in Benfica kulübünden ünlü teknik direktör José Mourinho'yu başantrenörlüğe getirmek için ödenen tazminat da bu gelirden karşılandı.
Gelir kaynağı: Kim hangi kulübe ve ne kadara satıldı?
Transfer dönemindeki en büyük gelir Nico Paz üzerinden kaydedildi. Real Madrid onu İtalya'nın Como kulübüne tam 60 milyon avro karşılığında sattı. Bu, Madrid ekibi tarihinde (Alvaro Morata'dan sonra) bir altyapı oyuncusu satışından elde edilen en büyük ikinci işlem oldu. Aynı zamanda Real Madrid, yetenekli futbolcuyu gelecekte geri alma (buy-back) hakkını da elinde tuttu.
Kulüp kasasını zenginleştiren diğer genç oyuncu transferleri şu şekilde gerçekleşti:
Futbolcu
Yeni kulübü
Transfer bedeli
Önemli not
Nico Paz
Como (İtalya)
60 milyon €
Tarihteki en büyük 2. satış, geri alma hakkı mevcut
Victor Munoz
Liverpool (İngiltere)
20 milyon €
Tazminatın yarısı (%50) Madrid kulübüne ait
Mario Gil
Milan (İtalya)
15 milyon €
Tam transfer hakları satıldı
Alvaro Rodriguez
Bournemouth (İngiltere)
15 milyon €
Premier Lig kulübü oyuncuyu kadrosuna kattı
Mario Martin
—
3,5 milyon €
Kulüp için ek küçük gelir
Daha bitmedi: Kasa 12 milyon daha zenginleşebilir
İspanya ikinci liginde (Segunda) en çok gol atan futbolcu olan eski Real Madrid oyuncusu Sergio Arribas yakında Almeria'dan ayrılacak. Ona José Mourinho'nun eski takımı Lizbon'un Benfica kulübü ciddi ilgi gösteriyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, sözleşme şartları gereği Real Madrid ek olarak 12 milyon avro daha kazanacak.
…