Real Madrid'den Müthiş İş Klası: A takımda oynamayanlar 108 milyon avro ve Mourinho'yu getirdi!

·2·Spor
Real Madrid'den Müthiş İş Klası: A takımda oynamayanlar 108 milyon avro ve Mourinho'yu getirdi!

Real Madrid, transfer piyasasında gerçek bir para kazanma sanatının nasıl sergileneceğini gösterdi. Saygın Marca gazetesinin haberine göre, "Eflatun-beyazlılar" 2025/26 sezonunda A takımda tek bir maça bile çıkmayan altyapı oyuncularını satarak tam 108 milyon avro gelir elde etti. Zamin.uz bu inanılmaz finansal başarının detaylarını sunuyor.

Yaz harcamaları tamamen karşılandı: Mourinho ve yeni transferler

Altyapıdan gelen bu net kâr, Madrid devinin yaz transfer dönemindeki harcamalarını tamamen karşılamaya yetti. Real Madrid bu fonlarla kadroyu güçlendirirken yeni bir teknik direktörü de göreve getirdi:

  • Marc Cucurella ve Denzel Dumfriestransferleri tam olarak bu paralarla gerçekleştirildi.

  • Portekiz'in Benfica kulübünden ünlü teknik direktör José Mourinho'yu başantrenörlüğe getirmek için ödenen tazminat da bu gelirden karşılandı.

Gelir kaynağı: Kim hangi kulübe ve ne kadara satıldı?

Transfer dönemindeki en büyük gelir Nico Paz üzerinden kaydedildi. Real Madrid onu İtalya'nın Como kulübüne tam 60 milyon avro karşılığında sattı. Bu, Madrid ekibi tarihinde (Alvaro Morata'dan sonra) bir altyapı oyuncusu satışından elde edilen en büyük ikinci işlem oldu. Aynı zamanda Real Madrid, yetenekli futbolcuyu gelecekte geri alma (buy-back) hakkını da elinde tuttu.

Kulüp kasasını zenginleştiren diğer genç oyuncu transferleri şu şekilde gerçekleşti:

Futbolcu

Yeni kulübü

Transfer bedeli

Önemli not

Nico Paz

Como (İtalya)

60 milyon €

Tarihteki en büyük 2. satış, geri alma hakkı mevcut

Victor Munoz

Liverpool (İngiltere)

20 milyon €

Tazminatın yarısı (%50) Madrid kulübüne ait

Mario Gil

Milan (İtalya)

15 milyon €

Tam transfer hakları satıldı

Alvaro Rodriguez

Bournemouth (İngiltere)

15 milyon €

Premier Lig kulübü oyuncuyu kadrosuna kattı

Mario Martin

3,5 milyon €

Kulüp için ek küçük gelir

Daha bitmedi: Kasa 12 milyon daha zenginleşebilir

İspanya ikinci liginde (Segunda) en çok gol atan futbolcu olan eski Real Madrid oyuncusu Sergio Arribas yakında Almeria'dan ayrılacak. Ona José Mourinho'nun eski takımı Lizbon'un Benfica kulübü ciddi ilgi gösteriyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, sözleşme şartları gereği Real Madrid ek olarak 12 milyon avro daha kazanacak.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arsenal Kadın Futbol Takımı, İsviçre milli takımı yıldızı Geraldine Reuteler ile sözleşme imzaladıArsenal Kadın Futbol Takımı, İsviçre milli takımı yıldızı Geraldine Reuteler ile sözleşme imzaladıBugün, 22:18Mbappe ırkçı saldırılara maruz kaldı: Deschamps ve futbolcudan senatöre yanıtMbappe ırkçı saldırılara maruz kaldı: Deschamps ve futbolcudan senatöre yanıtBugün, 22:15Deschamps, Fas maçında Arjantinli hakemden endişeli değilDeschamps, Fas maçında Arjantinli hakemden endişeli değilBugün, 22:02Eski hakem: «Arjantin — Mısır maçındaki hakem yönetimi doğruydu»Eski hakem: «Arjantin — Mısır maçındaki hakem yönetimi doğruydu»Bugün, 21:54Golden Boy 2026 sıralaması güncellendi: Yamal zirvede...Golden Boy 2026 sıralaması güncellendi: Yamal zirvede...Bugün, 20:47Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi hakkında: «Yardıma ihtiyacı var, takımı tek başına sırtlayamaz»Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi hakkında: «Yardıma ihtiyacı var, takımı tek başına sırtlayamaz»Bugün, 20:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı