Manchester United ve Chelsea, Andrey Santos transferi için anlaşmaya vardı

İngiltere Premier Lig'in iki devi Manchester United ve Chelsea, Brezilyalı yetenekli orta saha oyuncusu Andrey Santos'un transferi konusunda nihai anlaşmaya vardı. Transferin toplam maliyetinin 50 milyon sterlin olması bekleniyor. Sky Sports'un haberine göre, 22 yaşındaki futbolcuya Manchester'a giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve kişisel sözleşme şartlarını tamamlaması için izin verildi. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Bu transfer kapsamında Manchester United, Londra ekibine peşin 48 milyon sterlin ödeyecek; kalan 2 milyon sterlin ise çeşitli bonuslar şeklinde ödenecek. Michael Carrick yönetiminde başarılı bir sezon geçirerek Şampiyonlar Ligi bileti alan "Kırmızı Şeytanlar" için bu transfer, kadroyu güçlendirme yolunda önemli bir adım. Ayrıca Chelsea, oyuncunun gelecekte başka bir kulübe satılması durumunda transfer bedelinin yüzde 10'unu alma hakkını da elinde tuttu.

Transfer nedenleri ve kadrodaki rekabet

Andrey Santos'un Stamford Bridge'den ayrılma kararı, kulüpteki iç rekabet ve teknik direktör değişiklikleriyle bağlantılı. Xabi Alonso'nun Chelsea'nin başına geçmesinin ardından kadroda ciddi bir yapılanma başladı. Brezilyalı futbolcu, yeni teknik direktör yönetiminde yeterli süre alamayacağından endişe ediyordu. Özellikle Moises Caicedo'nun kulüple uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalaması, Santos'un ilk 11'e girme şansını daha da azalttı.

Goal.com'un haberine göre Santos, kariyerinde istikrar yakalamak ve düzenli olarak forma giymek istiyor. 2023 yılında Chelsea'ye katıldığından beri birkaç kez kiralanan oyuncu; önce eski takımı Vasco da Gama'ya, ardından Nottingham Forest'a gitmiş ancak İngiliz kulüplerinde kalıcı olmakta zorlanmıştı.

Santos'un potansiyeli ve gelecek hedefleri

Futbolcu geçen sezon Chelsea'de üç farklı teknik direktör yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyememiş olsa da, yeteneği uzmanlar tarafından yüksek değerlendiriliyor. Özellikle Fransa'nın Strasbourg takımındaki kiralık dönemi boyunca Avrupa futbolunun gerekliliklerine uyum sağlayabileceğini kanıtladı. Bu durum, Manchester United scoutlarının dikkatini çeken temel faktörlerden biri oldu.

Şimdi Andrey Santos, Old Trafford'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Burada futbolcu sadece Premier Lig'de değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi maçlarında da kendini gösterme fırsatı bulacak. Brezilya milli takımının geniş kadrosunda yer alan genç yıldız için bu transfer, dünya çapında bir oyuncuya dönüşme yolunda belirleyici bir aşama olabilir.