Fabian Ruiz, Real Madrid ve Bayern Münih'in teklifini reddederek PSG ile sözleşmesini uzattı

·79·Spor
Fabian Ruiz, Real Madrid ve Bayern Münih'in teklifini reddederek PSG ile sözleşmesini uzattı

Paris Saint-Germain ve İspanya milli takımı orta saha oyuncusu Fabian Ruiz, kariyerine Fransa'nın başkentinde devam etme kararı aldı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Real Madrid ve Bayern Münih'in ilgisine rağmen, tecrübeli futbolcu Paris ekibiyle mevcut sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Bu adım, kulübün kadro iskeletini koruma stratejisinde önemli bir yere sahip. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

RMC Sport ve gazeteci Fabrice Hawkins'in verdiği bilgilere göre Ruiz, kulüple olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı ve belgede kontratı 12 ay daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. 2022 yılında Napoli'den 22,5 milyon Euro karşılığında transfer edilen futbolcu, kısa sürede Luis Enrique'nin takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Devlerin ilgisi ve reddedilen teklifler

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Real Madrid yönetimi Fabian Ruiz'i futbolu bırakan Toni Kroos'un yerini dolduracak adaylar arasında görüyordu. Madrid ekibi, oyuncunun oyun tarzını ve saha görüşünü oldukça beğeniyordu. Aynı zamanda Bayern Münih de futbolcuyu 40 milyon Euro'nun altında bir bedelle kadrosuna katma seçeneklerini değerlendiriyordu.

Ancak Ruiz, Paris'teki projeye sadık kalmayı tercih etti. PSG formasıyla sergilediği başarılı performans, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve dört kez Fransa şampiyonluğu gibi unvanları, oyuncunun itibarını daha da artırdı. Futbolcu, geleceğini Luis Enrique yönetimindeki takımla birleştirmek istiyor.

İstatistikler ve takımdaki rolü

Geçtiğimiz sezon Ruiz için oldukça verimli geçti. Tüm kulvarlarda 34 maça çıkan oyuncu, toplam 2122 dakika sahada kaldı. Bunların 20'si Ligue 1 maçları, 9'u ise Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı yürüyüşü kapsıyordu. Sezon boyunca 2 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Goal.com, Ruiz'in sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası arenada da büyük tecrübeye sahip olduğunu vurguluyor. İspanya milli takımıyla Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi'ni kazandı. Böylesine bir kazanan mentalitesine sahip bir oyuncunun kadroda kalması, PSG'nin gelecek sezonlardaki hedefleri için büyük önem taşıyor.

Şu anda Fabian Ruiz, tüm dikkatini İspanya milli takımındaki performansına vermiş durumda. Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile oynanacak maça hazırlanıyor. Son 16 turunda Portekiz'e karşı alınan 1-0'lık galibiyette de kilit rollerden birini üstlenmişti. Futbolcu, kulübüne ancak turnuvadaki milli takım serüveni sona erdikten sonra dönecek.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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