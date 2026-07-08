OpenAI en güçlü GPT-5.6 modelini tanıtmaya hazırlanıyor

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, 9 Temmuz'da yeni GPT-5.6 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce planlanan lansman, ABD yetkilileri tarafından güvenlik risklerine yönelik yapılan ek incelemeler nedeniyle Haziran ayında ertelenmişti. Konuyla ilgili bilgiyi Deutsche Welle paylaştı.

Teknik testlerin tamamlandığı ve şirket yönetimi ile ABD yetkilileri arasındaki görüşmelerin ardından Beyaz Saray'ın modelin piyasaya sürülmesine onay verdiği belirtildi. OpenAI, yeni GPT-5.6 modelini şirket tarihindeki en güçlü AI sistemi olarak tanımlıyor. Modelin siber güvenlik, biyoloji ve otonom görevleri yerine getirebilen AI alanlarında çok daha yüksek yeteneklere sahip olacağı vurgulanıyor.

Lansman neden ertelendi?

Kaynaklara göre ertelemenin nedeni, Washington'da gelişmiş AI sistemlerinin yasa dışı veya tehlikeli amaçlarla kullanılabileceğine dair artan endişelerdi.

Haziran ayında Beyaz Saray, OpenAI'ın rakibi Anthropic'e de ulusal güvenlik gerekçesiyle en gelişmiş Fable ve Mythos modellerinin kullanımını geçici olarak durdurma talimatı vermişti. Bu kısıtlamaların ancak geçen hafta gevşetildiği belirtiliyor.

ABD yetkilileri, modern AI modellerinin yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit etme yeteneğine sahip olduğunu düşünüyor. Bu yeteneğin yabancı ordular veya Rusya ve Çin gibi ülkelerin istihbarat servisleri tarafından kötü niyetli amaçlarla kullanılabilmesi endişe yaratıyor.

Bu nedenle Beyaz Saray, OpenAI'dan lansmanı geçici olarak ertelemesini istedi ve şirket bu teklifi kabul etti. Ancak OpenAI, yaptığı açıklamada devlet tarafından yürütülen bu tür incelemelerin kalıcı bir uygulamaya dönüşmemesi gerektiğini de vurguladı.

Washington güvenlik önlemlerini sıkılaştırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin başında AI sektörünü düzenleyen kısıtlamaların azaltılmasından yanaydı. Ona göre aşırı talepler, ABD'nin Çin ile teknoloji rekabetindeki gücünü zayıflatabilirdi.

Ancak Haziran ayında Trump, gelişmiş AI modelleriyle ilgili siber güvenlik risklerini azaltmayı amaçlayan yeni bir kararname imzaladı. Belgeye göre geliştiriciler, modellerini halka sunmadan bir ay önce hükümete inceleme için sunacaklar. Bu sürecin gönüllülük esasına dayalı olduğu belirtiliyor.

OpenAI ise gelecekte yeni modelleri piyasaya sürmek için devlet kurumlarıyla kalıcı bir güvenlik mekanizması geliştirmek üzere iş birliği yaptığını duyurdu.

GPT-5.6 üç farklı versiyonla sunulacak

Şirket verilerine göre 9 Temmuz'da tanıtılacak GPT-5.6 modeli üç versiyon halinde çıkacak. Sol versiyonu, OpenAI tarihindeki en güçlü model olarak tanımlanıyor. Terra günlük görevler için tasarlanmış orta seviye bir seçenek iken, Luna yüksek hız ve verimliliğe odaklanan en uygun fiyatlı versiyon olarak öne çıkıyor.

Ayrıca GPT-5.6 modeline çok aşamalı bir güvenlik sisteminin entegre edildiği de açıklandı. Şirket, bu koruma mekanizmalarının AI'ın siber saldırılar veya diğer zararlı faaliyetlerde kullanılmasını önlemek amacıyla geliştirildiğini belirtti.

Daha önce Malta'nın vatandaşlarına ChatGPT Plus hizmetini ücretsiz sunacağı bildirilmişti. Böylece ülke, bu imkanı sağlayan ilk devlet oldu. OpenAI ile imzalanan anlaşma uyarınca, Malta vatandaşları ve sakinleri bir yıl boyunca ChatGPT Plus'ı ücretsiz kullanma hakkına sahip olacak. Bunun için ülkenin çevrim içi kimlik doğrulama sistemi üzerinden kayıt olmaları gerekiyor.