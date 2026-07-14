Vardavar — Ermenistan'ın en neşeli ve renkli bayramlarından biri

Ermenistan'da her yıl yaz mevsiminde kutlanan Vardavar bayramı, ülkenin en renkli ve neşeli geleneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu günde insanlar sokaklarda birbirlerini suyla ıslatarak bayram coşkusunu paylaşırlar.

Vardavar, Paskalya'dan 14 hafta sonra kutlanır ve Hristiyan geleneklerine göre İsa Mesih'in Başkalaşım Günü'ne adanan dini bir bayramla ilişkilidir. O gün Ermenistan'ın hemen hemen her yerinde küçükten büyüğe herkes birbirine su serperek iyi dileklerde bulunur.

Tarihçiler, Vardavar'ın köklerinin Hristiyanlık öncesi dönemlere dayandığını belirtmektedir. Bazı kaynaklara göre bayram, antik Helenistik dönemde aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit onuruna düzenlenen törenlerle bağlantılıydı. Daha sonra Hristiyan gelenekleriyle bütünleşerek bugünkü halini almıştır.

Günümüzde Vardavar sadece dini değil, aynı zamanda bir halk şenliği olarak da kutlanmaktadır. Bu günde sokaklar bayram coşkusuyla dolar, turistler de yerel halkla birlikte su serpme geleneğine katılır. Böylece Vardavar, Ermenistan'da neşeyi, dayanışmayı ve yaz coşkusunu kutlayan en sevilen bayramlardan biri olarak kabul edilir.