Truecaller ve Hindistan düzenleyicisi arasında anlaşmazlık: Spam ile mücadele kimin yararına?

·0·Teknoloji
Truecaller ve Hindistan düzenleyicisi arasında anlaşmazlık: Spam ile mücadele kimin yararına?

Dünyaca ünlü Truecaller servisi, en büyük pazarı olan Hindistan'da yerel telekomünikasyon düzenleyicisi (TRAI) ile açık bir çatışmaya girdi. Şirket yönetimi, ülkedeki yeni kuralların tüketicileri istenmeyen aramalardan korumayı zorlaştırdığını ve dolandırıcılara kapı araladığını iddia ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Truecaller CEO'su Rishit Jhunjhunwala, X sosyal medya platformundaki hesabından TRAI kurumunu sert bir dille eleştirdi. Ona göre düzenleyici, Truecaller uygulamasının 1400 ve 1600 serisi numaralardan gelen aramalar hakkındaki bilgileri göstermesini yasakladı. Bu durum kullanıcı güvenini azaltmakta ve iş görüşmeleri sistemine zarar vermektedir.

Anlaşmazlık, 2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle başladı. Buna göre Hindistan hükümeti, 1400 serisini tele pazarlama (reklam) için, 1600 serisini ise hizmet ve işlem bildirimleri için ayırmıştı. Düzenleyiciye göre bu sistem, kullanıcıların resmi iş aramalarını dolandırıcılardan ayırt etmelerine yardımcı olmalıydı.

Rakamların ardındaki gerçek

Ancak Truecaller verileri beklenenin aksini gösteriyor. Rishit Jhunjhunwala'ya göre kullanıcılar bu özel seri numaralara güvenmemeye başladı. Son sekiz ay içinde Truecaller kullanıcıları, 1400 serisinden gelen aramaların %81'ini, 1600 serisindekilerin ise %79'unu yanıtsız bıraktı.

Ayrıca bu dönemde kullanıcılar tarafından söz konusu iki serideki numaralar 74 milyon kez manuel olarak engellendi. Özellikle 1600 serisindeki numaraların engellenme vakaları geçen yılın Ekim ayından bu yana üç kat arttı. Truecaller bu numaraları doğrudan "spam" olarak işaretleyemediği için kullanıcıları uyarmak adına "Sıkça Engellenen" (Frequently Blocked) etiketini getirmek zorunda kaldı.

Durumun gerginleşmesine The Economic Times gazetesinin haberi neden oldu. Habere göre TRAI hükümeti, Truecaller, Hiya ve Whoscall gibi uygulamalara karşı işlem yapma yetkisi istedi. Düzenleyici, bu uygulamaların resmi iş numaralarını "spam" olarak işaretlemesini yasa dışı olarak görüyor.

Pazar önemi ve gelecekteki adımlar

Hindistan, Truecaller için hayati öneme sahip stratejik bir bölge olarak kabul ediliyor. Şirketin dünya genelinde 500 milyon aktif kullanıcısı varsa, bunun 350 milyondan fazlası Hindistan'a aittir. Bu nedenle şirket, bu pazardaki her türlü kısıtlamaya sert tepki veriyor.

Şirket yöneticisi Rishit Jhunjhunwala, yaptığı açıklamada Truecaller'ın tüm iç verilerini Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na sunmaya hazır olduğunu belirtti. Herhangi bir düzenleyici kararın kuru tahminlere değil, somut kanıtlara ve kullanıcıların gerçek deneyimlerine dayanması gerektiğini vurguladı.

Şimdilik Hindistan hükümeti ve düzenleyici, Truecaller yönetiminin açık itirazlarına resmi bir yanıt vermedi. ixbt.com'a göre bu anlaşmazlık sadece Hindistan'da değil, tüm dünyada kişisel verilerin korunması ve dijital güvenlik uygulamalarının çalışma prensipleri üzerinde etkili olabilir.

TruecallerHindistanTeknolojiSpamGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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