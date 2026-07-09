Nandan Nilekani Fundamentum yönetiminden ayrılıyor: Yeni fona 200 milyon dolar
Hindistan'ın IT devi Infosys'in kurucularından biri ve ülkenin dijital altyapı mimarı Nandan Nilekani, kurucusu olduğu girişim sermayesi şirketi Fundamentum Partnership'teki genel ortak (GP) görevinden ayrılıyor. Bu beklenmedik değişiklik, şirketin 200 milyon dolarlık üçüncü fonunu başlattığı bir dönemde gerçekleşti. TechCrunch'ın haberine göre, Nilekani aktif yönetimden çekilse de fonun en büyük yatırımcısı olmaya devam edecek. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.
71 yaşındaki Nandan Nilekani, Hindistan teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sadece Infosys'i kurmakla kalmadı, aynı zamanda dünyanın en büyük biyometrik kimlik sistemi olan Aadhaar ve gerçek zamanlı ödeme ağı UPI'nin oluşturulmasına öncülük etti. Fundamentum'daki yeni statüsünün artık daha çok danışmanlık ve mentorluk odaklı olması bekleniyor.
Stratejik değişiklikler ve yeni hedeflerFundamentum kurucu ortağı Sanjeev Aggarwal, Nilekani'nin görevinden ayrılmasının sadece resmi bir prosedür olduğunu ve kendisinin şirketin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edeceğini belirtti. Üçüncü fon kapsamında, portföy şirketlerinin kurucularına stratejik yön vermeye ve ekipleri desteklemeye devam edecek. Bu değişiklik, şirket yönetiminin genişlemesi ve yeni nesil yatırımcılara yol açılmasıyla da bağlantılı.
Yeni kurulan Fund III fonu temel olarak şu alanlara odaklanacak:
- Tüketici teknolojileri (Consumer Tech);
- Fintech projeleri;
- Yapay zeka (AI) ürünleri;
- B serisi ve sonraki aşamalardaki girişimler.
Girişim sermayesi pazarındaki yeni trendlerFundamentum'un bu adımı, Hindistan girişim ekosisteminin gelişimini gözler önüne seriyor. On yıl önce ülkedeki fonlar ağırlıklı olarak yabancı sermayeye dayanırken, günümüzde yerel yatırımcıların payı önemli ölçüde artmış durumda. Nilekani'nin bu fona kendi kişisel tarihindeki en büyük yatırımı yapması bekleniyor, bu da onun Hindistan girişim pazarına olan güvenini gösteriyor.
Bilgi için, Fundamentum bugüne kadar Spinny araç satış platformu, PharmEasy online eczanesi ve Kuku FM sesli hikaye hizmeti gibi başarılı projelere yatırım yaptı. Yeni fon aracılığıyla şirket, Hindistan'ın dijital ekonomisinin gelişimine daha güçlü bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Nilekani'nin tecrübesi ile yeni ekibin enerjisinin birleşmesinin beklenen sonuçları getirmesi öngörülüyor.
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