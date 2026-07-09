Meta, Instagram fotoğraflarını kullanarak AI görselleri oluşturmaya başladı

Meta, sosyal medya platformlarına Muse Image adında yeni bir yapay zeka özelliği entegre etti. Bu araç, kullanıcıların sadece yeni görseller oluşturmasına değil, mevcut fotoğrafları düzenlemesine ve hatta uygulama içinde reklam içerikleri üretmesine olanak tanıyor. Ancak yeni teknolojinin bir yönü kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açıyor: sistem, herkese açık profillerdeki kişisel fotoğrafları kullanma hakkına sahip. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Muse Image özelliği sayesinde herhangi bir kullanıcı, başka bir kişinin herkese açık (public) profilindeki fotoğrafını etiketleyerek (tag yaparak) yeni bir AI görseli oluşturmak için kullanabilir. Şimdilik sadece gizli hesaplar ve 18 yaşından küçük kullanıcıların profilleri bu sistemden otomatik olarak hariç tutulmuştur. Diğer tüm durumlarda yabancılar, fotoğraflarınızı yapay zeka yardımıyla değiştirebilir veya yeniden işleyebilir.

Gizlilik ve güvenlik sorunları

Uzmanlara göre bu yenilik, kişisel mahremiyete ciddi bir tehdit oluşturuyor. Temel sorun, kullanıcıların fotoğraflarının yabancılar tarafından üretildiğinden habersiz kalmasıdır, çünkü sistem bu konuda herhangi bir bildirim göndermemektedir. Bu durum ise taciz, kimlik taklidi (impersonation) ve kişinin rızası olmadan görüntüsünün uygunsuz şekilde düzenlenmesi gibi olumsuz durumlara kapı aralayabilir.

Pew Research Center tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 35'i yapay zekanın bu denli geniş çaplı kullanımından endişe duyduğunu belirtti. Meta'nın kullanıcı verileriyle ilgili geçmişteki skandalları, özellikle Cambridge Analytica olayı ve 2019 yılında Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından verilen 5 milyar dolarlık ceza, kamuoyundaki şüpheleri daha da artırıyor.

Fotoğrafları koruma önlemleri

Fotoğraflarınızın yapay zeka modelleri oluşturulurken kullanılmasını istemiyorsanız, birkaç önlem alabilirsiniz. Şu an için en etkili yol, Instagram profilini gizli (private) moda almaktır. Ayrıca ayarlar üzerinden içerik kullanım haklarını kısıtlama imkanı da mevcuttur. Teknoloji devlerinin yeni AI araçlarını sunmak için yarıştığı bir dönemde, kullanıcıların verileri üzerindeki kontrolü korumaları büyük önem taşıyor.

ixbt.com verilerine göre Meta, bu özelliği daha da geliştirmeyi planlıyor ancak hukukçular ve gizlilik savunucuları şirketten şeffaflığı artırmasını talep ediyor. Uzmanlar, kullanıcının fotoğrafının nasıl ve kim tarafından kullanıldığını net bir şekilde bilmesi gerektiğini savunuyor. Şirket henüz bu itirazlara karşı resmi bir açıklama yapmadı.