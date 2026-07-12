Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda mağlup etti

·38·Spor
Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda mağlup etti

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın normal süresi berabere bitti, kazanan ise uzatmalarda belli oldu.

Arjantin 10. dakikada skoru açtı. Alexis Mac Allister rakip kaleyi havalandırdı. 67. dakikada Dan Ndoye, İsviçre adına beraberlik golünü attı. 72. dakikada ise Breel Embolo kırmızı kart görerek İsviçre'yi 10 kişi bıraktı.

Uzatmalarda Arjantin üstünlüğünü kullandı. 112. dakikada Julian Alvarez takımını öne geçirdi. 120+1. dakikada Lautaro Martinez bir gol daha atarak maçın skorunu belirledi.

İstatistiklerde Arjantin üstünlük sağladı. Takım 23 şut çekerken, bunların 7'si isabetli oldu. İsviçre 13 şut çekti ve 5'i isabetliydi.

Topa sahip olma oranında Arjantin yüzde 59, İsviçre yüzde 41 sonuç kaydetti. Pas sayısı 606'ya 453 ile Arjantin lehine oldu. Pas isabetinde de Arjantinliler yüzde 88 ile önde. İsviçre'de bu oran yüzde 84 oldu.

Karşılaşmada Arjantin 14, İsviçre 18 faul yaptı. Arjantin 3, İsviçre 1 sarı kart gördü. Kırmızı kartlarda ise İsviçre'de 1 durum kaydedildi. Ofsaytlar 4-3, kornerler 8-2 şeklinde Arjantin lehine sonuçlandı.

Böylece Arjantin bir üst tura yükseldi. İsviçre ise çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

АргентинаШвейцарияАлексис МакаллистерХулиан АльваресЛаутаро МартинесDan Ndoye
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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