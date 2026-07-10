Google yapay zeka ile oluşturulan reklamları özel olarak etiketlemeye başladı

·36·Teknoloji
Google yapay zeka ile oluşturulan reklamları özel olarak etiketlemeye başladı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, kullanıcı güvenini artırmak ve dijital içerik şeffaflığını sağlamak amacıyla yeni bir özellik başlattı. Artık platformdaki reklamlar yapay zeka (AI) kullanılarak oluşturulmuşsa, bu konuda özel bir bilgilendirme yapılacak. Bu adım sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda tüketicileri yanıltıcı görsel içeriklerden korumaya yönelik önemli bir harekettir. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından bildiriliyor.

Yapay zeka teknolojileri günümüzde işletmelere ürünleri farklı ortamlarda sergileme, profesyonel fotoğraf çekimleri olmadan kaliteli reklam bannerları hazırlama ve maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf etme imkanı tanıyor. Ancak bu durum, tüketicilerde ürünün gerçek görünümü hakkında yanlış algı oluşturabilir. ixbt.com verilerine göre, Google aldatıcı ve yanıltıcı reklamları yasaklasa da, AI aracılığıyla dijital olarak değiştirilmiş içerikler hala soru işaretleri yaratıyordu.

Şeffaflığa doğru yeni bir adım

Google, bugüne kadar yalnızca siyasi ve seçim reklamlarında yapay zeka kullanıldığının açıklanmasını talep ediyordu. Şimdi ise bu kural tüm ticari reklam türlerine uygulanıyor. Yeni özellik; Google Search, YouTube ve Google Discover servislerinde gösterilen reklamlarda görünecek. Kullanıcılar, reklamın yanındaki üç noktaya veya bilgi simgesine tıklayarak "My Ad Center" (Reklam Merkezim) bölümüne geçiş yapabilirler.

Bu panelde kullanıcılar reklamı engelleme, şikayet etme veya reklam veren hakkında bilgi alma işlemlerinin yanı sıra, artık "Bu reklam nasıl oluşturuldu" adlı yeni bir sekmeyi de görecekler. İçeriğin oluşturulmasında veya düzenlenmesinde yapay zeka algoritmalarının kullanıldığı tam olarak burada belirtilecek. Bu durum, küresel servisler kapsamında içeriğin doğruluğunu kontrol etme imkanı sağlıyor.

Otomatik ve manuel kontrol sistemi

Google'ın verilerine göre, reklam verenler şirketin kendi üretken AI araçlarını kullanarak bir reklam oluşturursa, sistem otomatik olarak "AI ile oluşturuldu" etiketini ekler. Bu süreç tamamen otomatiktir ve insan müdahalesi gerektirmez. Ancak içerik harici yazılımlar veya başka AI platformları yardımıyla hazırlandıysa, sorumluluk reklam verene aittir.

Bu gibi durumlarda reklam verenlerin, yeni kontrol öğesini kullanarak yapay zeka katılımını kendilerinin belirtmesi gerekecektir. Belirtmek gerekir ki Google, şu an için harici kaynaklarda oluşturulan içeriğin AI olup olmadığını bağımsız olarak denetlememektedir. Ayrıca bazı ülkelerin yerel yasal gerekliliklerine bağlı olarak, bu tür reklamlar özel zorunlu etiketlerle de işaretlenebilir.

Bu yeniliğin dijital pazarlama alanında yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Yapay zeka görsel sanat ve ticareti birleştirirken, kullanıcının neyin gerçek neyin üretilmiş olduğunu bilme hakkı ön plana çıkıyor. Google, bu özelliği dünya genelinde kademeli olarak uygulamayı planlıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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