Adrien Rabiot: "Lamine Yamal için özel bir planımız yok"

·28·Spor
Adrien Rabiot: "Lamine Yamal için özel bir planımız yok"

Fransa milli takımı orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, Dünya Kupası yarı finali kapsamındaki İspanya maçı öncesinde düşüncelerini paylaştı. Deneyimli futbolcu, basın toplantısında "La Roja"nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı durdurmak için özel bir taktik plan hazırlanmadığını belirtti. Bu karşılaşmanın, iki takım arasındaki son yıllardaki çetin rekabetin yeni bir sayfası olması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, Adrien Rabiot ve Lamine Yamal arasındaki ilişkiler Euro 2024 turnuvasından bu yana futbol kamuoyunun odağında yer alıyor. O dönemde Fransız futbolcu, genç yeteneği eleştirerek finale çıkmak için "daha fazlasını yapması gerektiğini" söylemişti. Ancak Yamal sahada cevap vererek Fransa kalesine süper bir gol atmış ve Les Bleus'ü turnuvanın dışına itmişti.

Taktik yaklaşım ve takım oyunu

Goal.com'un haberine göre, Adrien Rabiot bu kez daha temkinli bir tonda konuştu. Rabiot, Fransa milli takımının sadece bir futbolcuya odaklanma hatasına düşmeyeceğini vurguladı. İspanya milli takımının takım oyunu ve hücum hattındaki çeşitliliği ile tehlikeli olduğu kaydedildi.

"Lamine Yamal'a karşı özel bir plan yok. Sadece bir futbolcuya değil, tüm İspanya milli takımına karşı hazırlanıyoruz. Hücumcuları, topa hakimiyetleri ve ceza sahası içinde boşluk bulma yetenekleri çok yüksek. Bunların hepsine karşı dikkatli olmalıyız", dedi Rabiot.

Fransa milli takımı kampında şu anda iyimser bir hava hakim. Takım, yarı finale kadar olan zorlu yolu aşarak fiziksel ve zihinsel olarak en iyi form durumuna ulaştı. Rabiot'nun sözlerine göre, kadrodaki her oyuncu kendi gücüne inansa da rakibe karşı alçakgönüllülüğü koruması şart.

Geçmişteki eleştiriler ve sonuçlar

Gazeteciler Rabiot'ya Euro 2024 öncesindeki sözlerini hatırlattığında, oyuncu duruma sakin yaklaştı. Orta saha oyuncusu, o dönemki sözlerini tam olarak hatırlayamadığını ancak öyle söylediyse o zamanki fikrinin bu olduğunu belirtti. Bu sefer psikolojik baskıdan ziyade sahadaki aksiyonlara daha fazla odaklanıyor.

Fransa ile İspanya arasındaki yarı final maçı Dallas'taki stadyumda gerçekleşecek. Bu maç sadece final bileti için değil, aynı zamanda iki farklı futbol ekolünün çatışması olarak da büyük önem taşıyor. İspanyolların teknik üstünlüğü ile Fransa'nın atletik ve disiplinli oyunu arasındaki mücadele galibi belirleyecek.

Bilgi için, Lamine Yamal bu sezon Barcelona ve milli takım formasıyla harika sonuçlar kaydediyor. Her hareketinin rakip savunmacılar için ciddi bir sorun oluşturduğu şüphesiz. Fransa ise kendi adına deneyimli savunma hattına ve hızlı kontra ataklara güveniyor.

FransaİspanyaLamine YamalAdrien RabiotDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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