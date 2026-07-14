Çin akıllı telefon pazarında rekabet yeni bir boyuta taşındı. IDC araştırma şirketi tarafından yayınlanan son rapora göre, yılın ikinci çeyreğinde Huawei konumunu önemli ölçüde güçlendirerek ülkedeki en büyük akıllı telefon tedarikçisi haline geldi. Bu gösterge, sadece yerel markaların değil, dünya devleri arasındaki güç dengesinin de değiştiğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Genel olarak Çin'deki akıllı telefon sevkiyat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azalarak 66 milyon adede geriledi. Bu, üst üste beşinci çeyrekte gözlemlenen bir düşüş. Uzmanlara göre, bu olumsuz eğilimin nedeni bellek çipleri ve diğer bileşenlerin maliyetindeki artış olup, bu durum nihai ürün fiyatlarını da etkiledi.

Huawei ve Apple büyümeye devam ediyor

Pazardaki genel düşüşe rağmen Huawei ve Apple şirketleri şaşırtıcı sonuçlar sergiledi. Huawei, sevkiyat hacmini yüzde 19,4 artırarak yüzde 22,6 pazar payı ile birinci sıraya yerleşti. ABD yaptırımlarının ardından teknolojik bağımsızlığını yeniden kazanan şirket için bu büyük bir zafer olarak kabul ediliyor. Apple ise yüzde 24,4'lük büyüme ile yüzde 18,1 pay alarak sıralamada ikinci sırada yer aldı.

İlginç bir şekilde, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, Çin pazarındaki ilk beş arasına giremedi. Güney Koreli dev, bu bölgede yerel markaların yoğun baskısı altında kalmaya devam ediyor. Özbekistan pazarında Samsung lider konumda olsa da, Çin'deki kullanıcılar daha çok kendi ulusal markalarını veya premium segmentteki iPhone cihazlarını tercih ediyor.

Xiaomi ve diğer markaların düşüşü

Diğer büyük üreticiler için çeyrek pek başarılı geçmedi. Xiaomi şirketi beşinci sırada yer alsa da, sevkiyat hacmi yüzde 21,7 azaldı. Ayrıca Oppo ve Vivo markalarında da sırasıyla yüzde 9,7 ve yüzde 11,4'lük düşüşler kaydedildi. Bu durum, markaların fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmalarıyla açıklanıyor.

Akıllı telefon fiyatlarındaki artışın temel nedenleri olarak şu faktörler gösteriliyor:

Mikroçipler ve bellek modüllerinin maliyetindeki keskin artış;

Üreticilerin bütçe dostu modellerden vazgeçip daha çok orta ve premium segmente odaklanması;

Tüketicilerin cihazlarını yenileme sürelerini uzatması.

IDC analistleri, Android işletim sistemini kullanan birçok üreticinin bileşen maliyetlerinin artması nedeniyle ucuz modelleri azalttığını belirtiyor. Bu durum, tasarruf odaklı alıcıların yeni akıllı telefon satın alma isteğini azalttı. Çin pazarındaki bu değişimler, küresel teknoloji dünyasını ve dolaylı olarak Özbekistan'daki cihaz fiyatlarını da etkileyebilir, çünkü çoğu teknolojik yenilik ve fiyat trendi tam olarak bu bölgede şekilleniyor.