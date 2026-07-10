Meta, yeni nesil yapay zeka çiplerini Eylül ayından itibaren üretecek

·24·Teknoloji
Meta, yeni nesil yapay zeka çiplerini Eylül ayından itibaren üretecek

Mark Zuckerberg yönetimindeki Meta, Nvidia çiplerine olan bağımlılığı azaltmak ve maliyetleri optimize etmek amacıyla yeni nesil yapay zeka işlemcilerinin seri üretimine başlıyor. Reuters'ın şirket içi belgelere dayandırdığı haberine göre, yeni çiplerin bu yılın Eylül ayından itibaren üretim bandına çıkması bekleniyor. Bu adım, küresel ölçekte yaşanan GPU (grafik işlem birimi) kıtlığı karşısında şirket için stratejik bir avantaj sağlayacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, yeni çiplerden en az biri altı haftalık test sürecini başarıyla tamamladı. Meta, bu proje kapsamında tasarım aşamasında Broadcom ile iş birliği yapıyor, ancak doğrudan üretim süreci dünyanın en büyük yarı iletken dökümhanesi olan Tayvanlı TSMC şirketine emanet edildi. Ayrıca, bileşen tedarikinde Samsung (RAM), Sandisk (veri depolama cihazları) ve Sumitomo Electric (fiber optik ekipmanlar) gibi devler yer alıyor.

MTIA programı ve teknolojik yaklaşım

Yeni çipler, Meta'nın MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) programı kapsamında geliştirilmiş olup, temel olarak model eğitimi ve algoritmaların verimliliğini artırmaya hizmet etmektedir. Şirket mühendisleri, yapay zeka alanındaki hızlı değişimleri göz önünde bulundurarak çipleri modüler bir mimari üzerine inşa ettiler. Bu yaklaşım, teknolojinin eskimesini önleyerek yeni görev türlerine hızla uyum sağlamasına olanak tanıyor.

Meta, bu çipleri Facebook ve Instagram sosyal ağlarındaki öneri algoritmalarını ve reklam sistemlerini daha akıllı hale getirmek için kullanmayı planlıyor. Şirket, Nvidia ve AMD ürünlerini satın almaya devam etse de, kendi geliştirdiği donanımlara sahip olmak milyarlarca dolarlık sermaye harcamasından tasarruf etmeye yardımcı olacak. Bilgi için, Meta bu yıl yapay zeka altyapısı için 125 milyar dolar ile 145 milyar dolar arasında bir bütçe ayırmayı planlıyor.

Rekabet ve küresel eğilim

Yapay zeka yarışında kendi çiplerini üretme eğilimi sadece Meta ile sınırlı değil. Günümüzde büyük teknoloji şirketleri Nvidia'nın hakimiyetinden çıkmaya çalışıyor:

  • OpenAI, Broadcom ile iş birliği yaparak kendi işlemcisini geliştirmek üzerinde çalışıyor;
  • Google ve Amazon halihazırda kendi eğitim ve çıkarım çiplerini kullanıyor;
  • Anthropic girişimi, Samsung ile çip üretimi konusunda görüşmeler yürütüyor.
Meta, yeni Muse Spark serisi yapay zeka modellerini eğitmek için devasa bilgi işlem gücü seferber ediyor. Şirket bu yıl 7 GW, gelecek yıl ise bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu tür devasa projeler, sadece yazılımda değil, donanım alanında da bağımsızlığa ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

MetaYapay ZekaÇipTeknolojiTSMC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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