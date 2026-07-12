Timex profesyonel dalgıçlar için titanyum kasalı yeni saatini tanıttı

·59·Teknoloji
Timex profesyonel dalgıçlar için titanyum kasalı yeni saatini tanıttı

Ünlü ABD merkezli Timex şirketi, Deepwater serisini önemli ölçüde genişleterek yeni Meridian 300 Titanium HEV Automatic modelini tanıttı. Bu mekanik saat, markanın alışılagelmiş quartz modellerinden kökten farklı olup profesyonel dalgıçlar için tasarlanmış yüksek teknolojik bir ekipman olma özelliği taşıyor. Yenilik, sadece dayanıklılığıyla değil, aynı zamanda 300 metre derinliğe kadar su geçirmemesiyle de öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Saat kasası, havacılık ve ağır sanayide yaygın olarak kullanılan hafif ve son derece dayanıklı titanyum alaşımından üretilmiştir. Kasa çapı 44 mm, kalınlığı ise 15 mm'dir. Timex mühendisleri cihazı ekstrem koşullarda çalışmak için gerekli tüm unsurlarla donattı: tek yönlü dönen seramik bezel ve yansıma önleyici kaplamalı safir cam kullanıldı.

Derin su altında çalışma imkanları

Modelin en önemli özelliği, saat 10 yönünde bulunan otomatik helyum valfi (HEV) sistemidir. ixbt.com verilerine göre, böyle bir sistem sadece profesyonel dalgıç saatlerinde kullanılır. Özel odalarda gaz karışımıyla çalışırken helyum saat kasasının içine sızabilir. Dekompresyon sırasında bu valf, biriken gazın güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayarak saatin zarar görmesini önler.

Saatin iç kısmında 21 taşlı Japon Miyota 8215 otomatik mekanizması yer alıyor. Bu mekanizma, güvenilirliği ve uzun ömürlü olmasıyla saat dünyasında iyi tanınmaktadır. Timex, kullanıcılara bu modelin iki farklı versiyonunu sunuyor.

  • İlk versiyon, lüminesans işaretlere sahip siyah bir kadrana sahiptir.
  • İkinci versiyon ise karanlıkta maksimum görünürlük sağlayan, tamamen Japon Nemoto LumiNova SG2200 lüminoforu ile kaplanmış yeşil bir kadranla donatılmıştır.
Her iki model de 20 mm genişliğinde HNBR malzemeden üretilmiş siyah kayışlarla tamamlanmıştır. Bu özel kauçuk; ultraviyole ışınlara, yüksek sıcaklığa ve çeşitli kimyasal maddelere karşı dayanıklılığıyla öne çıkar. Ayrıca kayışı hızlıca değiştirebilmek için bir sistem de mevcuttur.

Timex Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic modeli için ABD'de ön siparişler alınmaya başlandı. Profesyonel seviyedeki bu saatin fiyatı 1000 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat markanın standart modellerinden daha yüksek olsa da, titanyum kasa ve helyum valfi gibi özellikler için oldukça rekabetçi kabul ediliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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