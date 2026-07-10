Cash App kullanıcıları korumadığı için 45 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

·4·Teknoloji
Cash App kullanıcıları korumadığı için 45 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

ABD merkezli finansal teknoloji şirketi Block, popüler ödeme uygulaması Cash App ile ilgili tartışmaları çözüme kavuşturmak amacıyla 46 eyalet yetkilisiyle 45 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, platformun güvenlik sistemindeki açıklar ve dolandırıcılık vakalarına karşı yeterli önlemlerin alınmaması üzerine yürütülen kapsamlı soruşturmaların bir sonucudur. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Eyalet başsavcıları, Block şirketinin kullanıcıları yanılttığını ve Cash App uygulamasında banka düzeyinde koruma sistemleri ile gelişmiş dolandırıcılık tespit teknolojileri bulunduğuna dair yanıltıcı reklamlar yaptığını belirtti. Aslında platformdaki boşlukların suçlular için geniş imkanlar yarattığı ortaya çıktı. Reuters ajansının haberine göre, şirket suçlamaları kabul etmese de yasal süreçleri durdurmak için tazminat ödemeyi kabul etti.

Güvenlik sistemindeki ciddi açıklar

Soruşturmalar sırasında, Cash App'in kullanıcıların sosyal güvenlik numarası veya doğum tarihi gibi önemli bilgileri sağlamadan hesap açmalarına izin verdiği tespit edildi. Ayrıca, bir kişinin açabileceği hesap sayısına bir sınırlama getirilmemesi, dolandırıcıların platformu çeşitli kötü niyetli amaçlarla kullanmasını kolaylaştırdı. Bu tür durumlar, dijital cüzdanların güvenliğine ilişkin uluslararası standartlara aykırı kabul edilmektedir.

Bir diğer ciddi sorun ise müşteri destek hizmetleriyle ilgili. Uygulamada resmi bir iletişim telefonu bulunmadığı için hesabına erişemeyen veya parasını kaybeden kullanıcılar internet üzerinden yardım aramak zorunda kaldılar. Sonuç olarak birçok kişi, dolandırıcılar tarafından yönetilen sahte "müşteri destek" numaralarını arayarak daha fazla mağduriyet yaşadı.

Düzenleyici kurumların denetimi artıyor

Günümüzde birçok kullanıcı geleneksel bankacılık hizmetlerinden vazgeçerek Cash App gibi fintek uygulamalarına yöneliyor. Bu durum, devlet kurumlarının bu sektör üzerindeki denetimi artırmasına neden oldu. Block şirketi daha önce de Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) tarafından para cezasına çarptırılmıştı. O dönemde şirket, dolandırıcılık şikayetlerini incelemediği için 175 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.

Yeni anlaşma şartlarına göre Block şirketi şu yükümlülükleri üstlendi:

  • Cash App platformunda dolandırıcılığı önleme tedbirlerini kökten iyileştirmek;
  • Kullanıcılar için canlı iletişim modunda çalışan bir müşteri destek hizmeti kurmak;
  • Hesap kayıt ve kimlik doğrulama süreçlerini daha güvenli hale getirmek.
Bu durum dünya fintek pazarı için önemli bir ders niteliğinde olup, dijital ödeme sistemlerinin sadece kullanışlı değil, aynı zamanda maksimum düzeyde güvenli olması gerektiğini bir kez daha kanıtladı. Elektronik cüzdanların ve ödeme uygulamalarının yaygınlaştığı bir dönemde, uluslararası deneyimler kullanıcıların kişisel verilerini girerken ve şüpheli hizmetlere başvururken her zaman dikkatli olmaları gerektiğini göstermektedir.

BlockCash AppFintekDolandırıcılıkGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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