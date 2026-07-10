SpaceX hisseleri Nasdaq-100 endeksine girdikten sonra beklenmedik şekilde değer kaybetti

·5·Teknoloji
SpaceX hisseleri Nasdaq-100 endeksine girdikten sonra beklenmedik şekilde değer kaybetti

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketinin hisseleri, prestijli Nasdaq-100 endeksine dahil edildikten sonra beklenmedik bir düşüş yaşadı. 7 Temmuz itibarıyla şirketin hisse senetleri, bir gün içinde arz fiyatının bile altına geriledi. Endekse girişin genellikle hisse fiyatlarında artışı tetiklemesi beklendiğinden, bu durum birçok yatırımcı için sürpriz bir darbe oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İşlemler sırasında SpaceX hisseleri 145 dolara kadar geriledi; bu, başlangıçtaki 150 dolarlık seviyenin oldukça altındadır. Fiyatlar daha sonra 148 dolar civarında biraz dengelenmiş olsa da, şirket son beş gün içinde piyasa değerinin yüzde 13'ünü kaybetti. Haziran ayındaki zirve noktasıyla karşılaştırıldığında ise düşüş yüzde 35 seviyesinde.

Yatırımcı endişeleri ve finansal göstergeler

Analistlere göre, hisse fiyatları üzerinde şirketin aşırı yüksek değerlemesi (yaklaşık 2 trilyon dolar) etkili oluyor. ixbt.com verilerine göre, SpaceX geçen yılı 18,5 milyar dolar gelirle kapatmasına rağmen net zararı 5 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, Musk'ın bir diğer projesi olan xAI ile olası bir birleşmenin ek yatırım gerektirecek olması da yatırımcılarda endişe yaratıyor.

ABD piyasasındaki genel durum da SpaceX'in konumunu olumsuz etkiledi. İran petrolüne yönelik yeni kısıtlamaların ardından enerji kaynakları fiyatlarındaki artış, borsalarda istikrarsızlığa yol açtı. Böyle bir ortamda yüksek teknoloji şirketlerinin hisseleri baskı altında kalan ilk varlıklar oluyor.

Rekabet ve gelecek beklentileri

SpaceX hisseleri düşüş eğilimindeyken, ana rakibi Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketi 10 milyar dolarlık dış yatırım alacağını duyurdu. Şu anda her iki şirket de NASA'nın Ay görevleri için uzay sistemleri geliştirme sürecinde aktif rol alıyor.

Buna rağmen, büyük finans kuruluşları SpaceX'in geleceğine güvenle bakıyor. Özellikle Morgan Stanley analistleri, şirket hisseleri için 300 dolarlık bir hedef fiyat belirleyerek alım tavsiyesinde bulunuyor. Deutsche Bank ise uzay altyapısının AI sistemleriyle entegrasyonunu dikkate alarak hisse değerini 255 dolar civarında fiyatlıyor.

Teknoloji meraklıları ve yatırımcılar için bu değişimler, küresel havacılık ve uzay piyasasının ne kadar değişken olduğunu gösteriyor. SpaceX gibi devlerin hisselerindeki düşüş, uzun vadede yeni fırsatlara veya piyasanın yeniden şekillenmesine işaret edebilir.

SpaceXElon MuskNasdaqHisse SenediTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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