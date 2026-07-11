Çin'de dünyanın en büyük hibrit güneş enerjisi santrali faaliyete geçti

Çinli China Three Gorges Corporation (CTG) şirketi, yenilenebilir enerji alanında devrim niteliğinde bir adım atarak Gobi Çölü'nde dünyanın en büyük hibrit güneş enerjisi santralini ticari kullanıma açtı. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Hami şehri yakınlarında inşa edilen bu devasa kompleks, sadece 1 GW kapasitesiyle değil, aynı zamanda benzersiz enerji depolama teknolojisiyle de dünya kamuoyunun dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Proje, iki farklı nesil teknolojisini birleştiriyor: geleneksel fotovoltaik paneller (900 MW) ve güneş termal sistemi (CSP, 100 MW). Toplam maliyeti 3,53 milyar yuan (yaklaşık 480 milyon dolar) olan bu tesis 1817 hektarlık bir alanı kaplıyor. ixbt.com verilerine göre bu santral, Dubai'deki 950 MW kapasiteli Noor Energy 1 projesini geride bırakarak kendi kategorisinde dünya lideri oldu.

Erimiş tuz ile gece enerjisi

Bu projenin en önemli teknolojik başarısı, erimiş tuz bazlı enerji depolama sistemidir. Gün boyunca 260 bin özel ayna, güneş ışığını alıcı cihazlara yönlendirir ve özel bir ısı taşıyıcıyı 550 °C sıcaklığa kadar ısıtır. Depolanan ısı, güneş battıktan sonra bile elektrik üretilmesini sağlar: sıcak tuz suyu buhara dönüştürür ve bu da türbinleri harekete geçirir.

Bu teknoloji, geleneksel lityum-iyon bataryalara ihtiyaç duymadan güneş battıktan sonra 8 saat daha kesintisiz enerji sağlama imkanı sunuyor. Mühendisler, projede geliştirilmiş Fresnel doğrusal reflektörlerinin kullanıldığını ve bunun verimliliği benzer sistemlere göre yüzde 10 artırdığını belirtiyor. Tek bir yönetim sistemi ise güneş panelleri ve termal bloğun çalışmasını koordine ediyor.

Ekonomik ve çevresel verimlilik

Hami'deki kompleks tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, yılda yaklaşık 2,07 TWh elektrik üretmesi bekleniyor. CTG'nin hesaplamalarına göre bu miktar, 830 binden fazla hanenin kesintisiz elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli. Özbekistan gibi güneşli ülkeler için de bu tür hibrit teknolojiler, gelecekte enerji bağımsızlığını sağlamada önemli bir örnek teşkil edebilir.

Çin, enerji sektöründeki genişlemesini durdurmaya niyetli değil. Gelecekte Hami santralinin kapasitesinin 3 GW'a çıkarılması planlanıyor. Ayrıca şu anda bu bölgenin yakınında bir başka büyük hibrit tesis daha inşa ediliyor. Toplam kapasitesi 1,5 GW olacak bu tesisin 1,3 GW'ı fotovoltaik panellere, 150 MW'ı ise güneş termal üretimine ayrılacak.

Bu proje, yenilenebilir enerji kaynaklarının temel sorunu olan istikrarsızlığı çözmede önemli bir aşamadır. Güneşin olmadığı zamanlarda bile enerji üretme imkanı, yeşil enerjiyi geleneksel kömür ve gaz santralleriyle rekabette üstün konuma taşıyor.