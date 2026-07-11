Courtois Belçika milli takımından ayrılabilir: Kaleci beklenmedik kararını açıkladı

Belçika milli takımı kalecisi Thibaut Courtois, milli takım kariyerine geçici olarak ara vermeyi planladığını duyurdu. 34 yaşındaki eldiven, UEFA Uluslar Ligi'nde yer almayabileceğini, ancak daha sonra Euro 2028 elemeleri öncesinde geri dönebileceğini belirtti.

İşin en ilginç yanı ise, Courtois'nın İspanya'ya karşı oynanan 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçının milli takımdaki son maçı olma ihtimalini de göz ardı etmemesi oldu.

Courtois Uluslar Ligi'ni kaçırabilir

Real Madrid kalecisi, yakın zamanda Belçika milli takımında görünmeyebileceğini açıkça ifade etti.

Courtois, "Göreceğiz. Belki Uluslar Ligi'nde yer almam, çünkü bu en önemli turnuva değil" dedi.

Onun ifadelerine göre, henüz nihai bir karar verilmiş değil.

Euro 2028 elemelerinde dönüş ihtimali

Courtois milli takımla bağlarını tamamen koparmak istemiyor. Euro 2028 eleme aşaması öncesinde tekrar takıma dönme seçeneğinden de bahsetti.

"Belki Euro 2028 elemeleri için dönerim. Ancak nihai karar yine de federasyonun elinde" şeklinde konuştu.

Bu sözler, kalecinin kariyerine nokta koymadığını, sadece geçici bir ara vermeyi düşündüğünü gösteriyor.

İspanya maçı sonuncusu olabilir

Courtois en çarpıcı açıklamasını 2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki İspanya maçından sonra yaptı.

"Bugünkü maç benim için milli takımdaki son karşılaşma olabilir" dedi.

Bu açıklamanın Belçikalı taraftarlar arasında büyük bir tartışma yaratması bekleniyor.

Belçika için ciddi bir kayıp

Thibaut Courtois, uzun yıllardır Belçika milli takımının ana kalecisi ve liderlerinden biri olarak kabul ediliyor. Olası bir ara vermesi, takımın savunmasını ve büyük turnuva planlarını ciddi şekilde etkileyebilir.

Şimdi asıl soru şu: Courtois sadece Uluslar Ligi'ni mi kaçıracak, yoksa İspanya maçı gerçekten onun Belçika formasıyla çıktığı son maç mı olacak?