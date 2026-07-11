Bilgisayar donanımı pazarında beklenmedik kriz: 2027'de bellek çipi kıtlığı

Dünya genelinde bilgisayar donanımını yenilemeyi planlayan kullanıcılar için 2027 yılının en zorlu dönem olması bekleniyor. Güney Koreli SK hynix şirketinin CEO'su Kwak Noh-Jung, küresel bellek çipi pazarının tarihinin en ciddi kıtlığıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Bu durum sadece fiyatların keskin bir şekilde artmasına değil, aynı zamanda bileşen eksikliğine de yol açacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reuters ajansına verdiği röportajda SK hynix CEO'su, arz ve talep arasındaki dengesizliği öngördü. Ona göre, üreticilerin kapasiteleri müşteri talebini karşılamaya yetmeyecek ve bu eğilimin 2030'dan sonra bile devam etme olasılığı yüksek. Bu tür tahminler bilgisayar teknolojileri dünyasında ciddi endişelere yol açıyor.

Yapay zeka ve HBM teknolojisinin etkisi

Böylesi küresel bir kıtlığın temel nedeni olarak yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızlı gelişimi gösteriliyor. Modern AI hızlandırıcılar, özellikle NVIDIA ve AMD ürünleri, çok büyük miktarlarda yüksek hızlı HBM (High Bandwidth Memory) bellekleri gerektiriyor. HBM çiplerinin üretimi ise geleneksel DDR5 RAM'lere kıyasla çok daha karmaşık ve kaynak gerektiren bir süreçtir.

HBM çipleri ileri teknolojik süreçler, karmaşık paketleme yöntemleri ve tek bir hazır modül için daha fazla silikon plaka gerektirir. Bu nedenle, dünyanın en büyük üreticileri olan SK hynix, Samsung Electronics ve Micron Technology, kapasitelerinin büyük bir kısmını HBM üretimine yönlendiriyor. Bu durum, sıradan bilgisayarlar ve sunucular için tasarlanan geleneksel bellek çiplerinin hacminin azalmasına yol açıyor.

Fiyatlar ve pazar konjonktürü

Pazardaki durumu büyük şirketler arasındaki uzun vadeli sözleşmeler de karmaşıklaştırıyor. Dev şirketlerin üretim kapasitelerini önceden rezerve etmesi, perakende satış ve daha küçük alıcılar için çip kıtlığına neden oluyor. TrendForce analiz şirketinin verilerine göre, DRAM bellekleri için sözleşme fiyatları şimdiden artmaya başladı ve bu sürecin devam etmesi bekleniyor.

Bu haber, Özbekistan pazarı için de büyük önem taşıyor çünkü ülkemize gelen dizüstü bilgisayarların ve kişisel bilgisayarların bileşen fiyatları doğrudan küresel pazar kotalarına bağlıdır. Bellek çiplerinin pahalılaşması, yeni bir sistem toplama veya mevcut bilgisayarı yükseltme (upgrade) maliyetlerini önemli ölçüde artıracaktır.

Özetle, teknoloji devleri dikkatlerini yüksek gelir getiren yapay zeka sektörüne odaklarken, sıradan kullanıcılar yüksek fiyatlar ve kıtlıkla mücadele etmek zorunda kalacak. Uzmanlar, bilgisayar donanımını yenilemeyi planlayanlara bu süreci 2027'ye kadar tamamlamalarını veya uzun vadeli fiyat artışlarına hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor.