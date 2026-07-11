Miami'de Büyük Satranç Düellosu: Özbekistan ABD Yıldızlarına Karşı

·39·Spor
Miami'de Büyük Satranç Düellosu: Özbekistan ABD Yıldızlarına Karşı

Bu yıl 27-28 Temmuz tarihlerinde Miami şehri, satranç dünyasının hayranları için büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Özbekistan ve ABD milli takımları, rapid ve blitz formatlarında karşı karşıya gelecek.

Kadrolara bakıldığında, her iki tarafta da dünyanın en güçlü büyükustalarının toplandığı görülüyor. Bu nedenle, bu dostluk maçının basit bir hazırlık karşılaşmasından çok daha ciddi bir rekabete dönüşmesi bekleniyor.

ABD takımı yıldızlarla dolu bir kadroyla katılıyor

Ev sahibi ekibin saflarında satranç dünyasının tanınmış isimleri yer alacak.

ABD milli takım kadrosu:

  • Levon Aronian — 2724;

  • Wesley So — 2765;

  • Fabiano Caruana — 2792;

  • Hikaru Nakamura — 2792;

  • Leinier Dominguez — 2732, yedek.

Özellikle Caruana ve Nakamura'nın katılımı, maça olan ilgiyi daha da artırıyor.

Özbekistan da en güçlü isimlerini getiriyor

Özbekistan milli takımı da Miami'ye ana büyükustalarıyla katılıyor.

Kadro:

  • Javokhir Sindarov — 2777;

  • Nodirbek Abdusattorov — 2766;

  • Nodirbek Yakubboev — 2685;

  • Shamsiddin Vokhidov — 2655;

  • Mukhiddin Madaminov — 2611, yedek.

Javokhir Sindarov ve Nodirbek Abdusattorov, reyting açısından ABD'nin önde gelen satranççılarına çok yakın. Bu durum, partilerin keskin ve dengeli bir mücadeleye sahne olacağının habercisi.

Rapid ve blitzde kim üstün gelecek?

Karşılaşma rapid ve blitz formatlarında oynanacak. Bu formatlarda hızlı düşünme, zamanı doğru yönetme ve baskı altında doğru karar verme belirleyici öneme sahip.

ABD kadrosunda Nakamura ve So gibi hızlı satrançta büyük tecrübeye sahip oyuncular bulunuyor. Özbekistan tarafında ise Abdusattorov ve Sindarov, son yıllarda dünyanın en güçlü genç büyükustaları arasında gösteriliyor.

Miami'deki maç ne zaman?

Özbekistan ve ABD milli takımları arasındaki dostluk maçı 27-28 Temmuz tarihlerinde Miami'de gerçekleştirilecek.

Şimdi tek bir büyük merak konusu var: Özbekistan'ın genç ve hırslı takımı, ABD'nin tecrübeli yıldızlarına karşı nasıl bir sonuç alacak?

SatrançMiamiÖzbekistanABDFIDE
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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