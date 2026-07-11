NVIDIA GeForce RTX 50 ekran kartalarındaki gizli HotSpot sensörü etkinleştirildi

NVIDIA, yeni nesil GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarında GPU HotSpot (en sıcak nokta) sıcaklığına ilişkin verileri kullanıcılardan gizlemeye karar vermişti. Ancak teknoloji meraklıları bu kısıtlamayı aşmanın bir yolunu buldu ve cihazın gerçek çalışma durumu hakkında endişe verici bilgilere ulaştı. Bu keşif, yeni grafik işlemcilerin uzun vadeli kararlılığı konusunda ciddi soruları beraberinde getiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Başlangıçta birçok uzman, GeForce RTX 50 modellerinde HotSpot sensörünün hiç bulunmadığını düşünüyordu. Çünkü GPU-Z, HWiNFO ve MSI Afterburner gibi popüler tanılama yazılımları bu değeri tespit edemiyordu. ixbt.com verilerine göre, Brezilya'nın Paulo Gomes kanalı uzmanları, sensörün donanım düzeyinde mevcut olduğunu, sadece yazılımsal olarak engellendiğini kanıtladı.

Bu bilgilere ulaşmak için meraklılar, NVIDIA'nın sadece şirket içi kullanım için tasarlanan NVIDIA MODS (Modular Diagnostic Software) yazılımının modifiye edilmiş bir sürümünü kullandılar. Bu yazılım genellikle üretim sürecinde grafik çiplerini ve bellek modüllerini test etmek için kullanılır ve halka açık değildir.

Tehlikeli sıcaklık değerleri

Deney için GeForce RTX 5070 Ti ekran kartı seçildi ve sonuçlar beklenmedik çıktı. Standart sensörler grafik işlemci sıcaklığını 67-68 derece civarında gösterirken, gizli HotSpot sensörü sıcaklığın 100 dereceyi aştığını, hatta 107 dereceye ulaştığını kaydetti. Bu kadar yüksek sıcaklık, elektronik bileşenler için kritik bir seviye olarak kabul edilir.

Uzmanlar, 100 derecenin üzerindeki sıcaklıkların ekran kartının kararsız çalışmasına, beklenmedik kapanmalara veya performans düşüşüne yol açabileceğini belirtiyor. En kötüsü, sıradan bir kullanıcı standart programlar aracılığıyla sorunun tam olarak nerede olduğunu anlayamaz, çünkü genel sıcaklık değeri normal görünür.

Sorunun nedenini belirlemek amacıyla ekran kartı parçalarına ayrıldığında, fabrikada sürülen termal macunun kısmen kurumuş olduğu ortaya çıktı. Termal macun yenisiyle değiştirildikten sonra HotSpot sıcaklığı 100 dereceye kadar düştü. Bu değer hala yüksek olsa da cihazın çalışmasında kararlılık gözlemlendi.

NVIDIA GeForce RTX 50 serisi yüksek performans vaat etse de, bu durum kullanıcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Eğer ekran kartınız ağır oyunlar veya grafik görevleri sırasında sebepsiz yere "donuyorsa", sorun tam olarak bu gizli aşırı ısınmadan kaynaklanıyor olabilir. NVIDIA, bu sensörü neden kapattığına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.