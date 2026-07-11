Xabi Alonso Chelsea'deki ilk sözlerini söyledi

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Londra kulübündeki görevine başlamasının ardından ilk duygularını dile getirdi. İspanyol çalıştırıcı, bu atamayı büyük bir onur olarak nitelendirerek takımın önündeki zorlu görevlere hazır olduğunu belirtti.

Alonso'ya göre, büyük baskı ve zorlu sınavlar futbolun en çekici yanlarından biridir.

«Bu benim için büyük bir onur»

Xabi Alonso, Chelsea gibi köklü bir tarihe ve büyük hedeflere sahip bir kulübün parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Kulüp basın birimine konuşan Alonso, «Bu harika bir duygu. Her şeyden önce bu benim için büyük bir onur. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan ve son on yıllarda büyük başarılara imza atmış bir takımın parçası olmak büyük bir ayrıcalık» dedi.

Alonso zorlu görevlerden korkmuyor

Yeni teknik direktör, Londra kulübünde kendisini kolay bir dönemin beklemediğinin farkında olduğunu vurguladı.

Alonso, «Şimdi önümüzdeki sınavları sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, bizi zorlu görevler bekliyor ancak bu tür meydan okumalar futbolun en güzel yanıdır» ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, teknik direktörün Chelsea'de büyük hedeflerle işe başladığını gösteriyor.

Yeni dönem 1 Temmuz'da başladı

Xabi Alonso, 1 Temmuz'da resmen Chelsea'nin teknik direktörü olarak atandı.

Şimdi taraftarlar, İspanyol çalıştırıcının kulübün oyun tarzını nasıl değiştireceğini ve takımı ne kadar hızlı bir şekilde tekrar kupa mücadelesine döndüreceğini merakla bekliyor.