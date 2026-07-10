Mısır'daki El-Dabaa NGS inşaatında önemli aşama: İkinci güç ünitesi reaktörü yerleştirildi

·44·Teknoloji
Mısır'daki El-Dabaa NGS inşaatında önemli aşama: İkinci güç ünitesi reaktörü yerleştirildi

Mısır'ın nükleer enerji alanındaki dev projesi olan El-Dabaa Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında bir önemli teknolojik süreç daha tamamlandı. Rosatom devlet şirketinin verilerine göre, santralin ikinci güç ünitesi için tasarlanan reaktör gövdesi başarıyla yerine yerleştirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reaktör gövdesi, nükleer güç santralinin en önemli parçasıdır. Reaktörün aktif bölgesi tam olarak bunun içinde yer alır ve kontrollü nükleer zincirleme reaksiyon burada gerçekleştirilir. Cihazın güvenliği ve dayanıklılığı doğrudan bu gövdenin kaliteli bir şekilde monte edilmesine bağlıdır.

Karmaşık mühendislik uygulaması

Ağırlığı 340 tonu aşan bu devasa ekipmanın kurulum süreci çok yüksek hassasiyet gerektirdi. Uzmanlar, 1350 ton kaldırma kapasitesine sahip özel paletli bir vinç yardımıyla gövdeyi reaktör şaftının merkezine yerleştirdiler. Kurulum sürecindeki hassasiyetin milimetrenin onda birine kadar hesaplandığı belirtildi.

Rosatom temsilcileri, reaktör gövdesinin montajının güç ünitesi inşaatında bir "dönüm noktası" olduğunu vurguladı. Bu aşama tamamlandıktan sonra tesisteki çalışmalar yeni bir seviyeye taşınacak ve fiziksel devreye alma sürecine hazırlık için geri sayım başlayacak.

Bir sonraki aşamada uzmanlar, ikinci güç ünitesinin ana sirkülasyon borularının kaynak işlemlerine başlayacaklar. Bu sistem, reaktör ile buhar jeneratörleri arasında ısı taşıyıcı maddenin hareketini sağlar.

Proje hakkında bilgi

El-Dabaa, Mısır'daki ilk nükleer güç santrali olup Akdeniz kıyısında inşa edilmektedir. Proje kapsamında aşağıdaki teknik özellikler öngörülmüştür:

  • Her biri 1200 megavat kapasiteli toplam 4 güç ünitesi;
  • Rusya'nın 3+ nesil VVER-1200 model modern reaktörleri;
  • Uluslararası güvenlik standartlarına tam uyumlu koruma sistemleri.
Bu proje sadece Mısır için değil, tüm Kuzey Afrika bölgesi için stratejik öneme sahiptir. Santral tam kapasiteyle devreye girdiğinde, ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak hizmet verecektir. Özbekistan da kendi ilk NGS projesini planlarken, bölgedeki bu tür büyük projelerin ilerleyişi sektör uzmanları için önemli bir deneyim okulu niteliğindedir.

AESМисрRosatomЭнергетикаТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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