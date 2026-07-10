Bağlantı olmayan yerlerde bile çalışıyor: Hindistan'da yeni uydu telefonu tanıtıldı

Hindistan'ın devlet operatörü Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), ekstrem koşullarda iletişim sağlamak üzere tasarlanmış yeni bir uydu telefonunu tanıttı. Bu cihaz, normal akıllı telefonların yetersiz kaldığı dağlık bölgeler, sık ormanlar, açık denizler ve doğal afet bölgelerinde bile kesintisiz çalışma kapasitesine sahiptir. Teknolojinin temel önemi, baz istasyonlarına değil, doğrudan uzaydaki uydulara bağlanmasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, bu proje BSNL ve İngiltere merkezli Inmarsat şirketinin iş birliğiyle geliştirildi. Inmarsat şu anda 11 adet jeostatik telekomünikasyon uydusundan oluşan büyük bir ağı yönetmektedir. Bu, dünyanın herhangi bir noktasında, mobil altyapının tamamen bulunmadığı veya hasar gördüğü yerlerde bile kararlı bir sinyal garantisi sağlar.

Teknik imkanlar ve çalışma prensibi

Cihazın çalışma mekanizması kendine hastır: Bir arama yapıldığında sinyal önce uyduya iletilir, ardından yer istasyonuna yönlendirilir ve genel telekomünikasyon ağına bağlanır. Cihaz sadece sesli aramalar yapmakla kalmaz, aynı zamanda acil durumlar için özel bir SOS düğmesi aracılığıyla yardım çağırma imkanı da sunar.

Yeni telefonun gövdesi her türlü dış etkiye dayanıklı olarak üretilmiş olup uzun süreli şarjsız çalışma (özerklik) özelliğine sahiptir. Bu durum, onu uzun süreli keşif gezileri ve arama-kurtarma çalışmaları için vazgeçilmez bir araç haline getirir. Cihazın fiyatı 1400 dolar olarak belirlenmiş olup profesyonel segment için tasarlanmıştır.

Kimler için tasarlanmıştır ve yasal düzenlemeler

Üreticiler, bu cihazın ana kullanıcılarının şunlar olmasının beklendiğini belirtiyor:

Askeri personel ve kolluk kuvvetleri;

Acil durum ve kurtarma servisleri;

Denizciler ve madencilik sektörü uzmanları;

Sanayi kuruluşları ve uzak bölgelerdeki araştırmacılar;

Ekstrem gezginler ve keşif gezisi katılımcıları.

Şunu belirtmek gerekir ki, Hindistan'da bu tür bir telefonun kullanım kuralları oldukça katıdır. Cihazı satın almak ve kullanmak için ülkenin Telekomünikasyon Bakanlığı'ndan (DoT) özel izin alınması gerekmektedir. İlgili lisans olmadan uydu telefonu kullanmak yasal sorumluluk doğurabilir.

Özbekistan şartlarında da bu tür teknolojiler, dağlık bölgelerde görev yapan jeologlar veya sınır muhafızları için büyük önem taşımaktadır. Günümüzde akıllı telefonlarda uydu bağlantısı (örneğin iPhone 14 ve üzeri modellerde) kısmen uygulanmaya başlanmış olsa da, BSNL tarafından sunulan profesyonel cihazlar tam ve bağımsız bir iletişim kanalı sağlamasıyla öne çıkmaktadır.