Ulusal Max mesajlaşma uygulaması küresel genişlemesini sürdürüyor: Artık İspanyolca dil desteğiyle

Özbekistanlı kullanıcılar arasında popülerliği artan ulusal Max mesajlaşma uygulaması, arayüzünü uluslararası dillere uyarlama konusunda bir adım daha attı. Uygulama geliştiricileri, mesajlaşma platformunun Android sürümüne İspanyolca arayüz desteğinin eklendiğini duyurdu. Bu yenilik, platformun sadece BDT bölgesinde değil, aynı zamanda Latin Amerika ve Avrupa pazarlarında da yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olacak. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Mesajlaşma uygulamasının basın servisine göre, kullanıcılar uygulamayı en son sürüme güncelleyerek ayarlar bölümünden İspanyolcayı seçebilirler. Dil değiştirildikten sonra, görüntülü aramalar, grup anketleri ve gizlilik ayarları gibi tüm temel işlevler tamamen İspanyolca olarak görüntülenecektir. Daha önce platforma İngilizce arayüz desteği de eklenmişti.

Uluslararası erişim ve kullanıcı sayısı

Şu anda Max mesajlaşma uygulamasına kayıt olmak; Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri dahil olmak üzere dünya genelinde 40 ülkeden kullanıcıya açıktır. Temmuz ayı itibarıyla platformun yabancı kullanıcı sayısı 10 milyonu aşmış durumdadır. Bu rakam, ulusal projenin küresel ölçekte rekabetçi olduğunu kanıtlıyor.

İlginç bir şekilde, mesajlaşma uygulamasının indirme oranlarında en yüksek rakamlar Özbekistan, Kazakistan ve Belarus'a aittir. Ayrıca Ermenistan, Azerbaycan, Moldova, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde de kullanıcı aktivitesinin oldukça yüksek olduğu kaydedilmiştir.

İspanyolcanın eklenmesi bir tesadüf değildir; çünkü Latin Amerika ülkeleri mesajlaşma uygulaması için stratejik öneme sahip yeni pazarlardır. Bu bölgede İspanyolcanın ana iletişim dili olması nedeniyle yerel kullanıcılar için rahat bir ortam yaratılması hedeflenmiştir. Bu durum, Max mesajlaşma uygulamasının Telegram veya WhatsApp gibi küresel devlerle rekabet ederek kullanıcı kitlesini genişletmesine yardımcı olacaktır.

Uzmanlara göre, ulusal mesajlaşma uygulamasının bu kadar hızlı gelişmesi ve çok dilli arayüze geçişi, teknik kapasitesinin genişliğini göstermektedir. Gelecekte diğer popüler dillerin eklenmesi ve işlevsel özelliklerin daha da zenginleştirilmesi beklenmektedir.