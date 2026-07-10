Kozmik gizem: On yıllık sessizliğin ardından nadir «Mavi Göz» pulsarı uyandı

·33·Teknoloji
Kozmik gizem: On yıllık sessizliğin ardından nadir «Mavi Göz» pulsarı uyandı

Gökbilimciler, on yıllardır «radyo sessizliği» durumunda olan en nadir nötron yıldızlarından biri olan merkezi kompakt bir nesneden (CCO) ilk kez zayıf radyo dalgalarını kaydetmeyi başardılar. Bu keşif, evrende ölü olduğu düşünülen yıldız kalıntılarının aslında aktif olabileceğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden Zhang Lei liderliğindeki uluslararası bir ekip, Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskobunu kullanarak 1E 1207.4-5209 nesnesinin darbelerini tespit etti. Ixbt.com'un bilgilerine göre, bu nesne Samanyolu galaksisinde, Dünya'dan yaklaşık 10 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve bir süpernova patlamasından sonra kalan kalıntının merkezinde yer alıyor.

«Mavi Göz»ün beklenmedik aktivitesi

Bu nötron yıldızı, X-ışını radyasyonu ve yeni keşfedilen radyo dalgalarının kombinasyonu nedeniyle gayriresmi olarak «Mavi Göz» (Blue Eye) adını aldı. Elde edilen görüntülerde, yıldızın parlak X-ışını radyasyonu, kozmik bulutun merkezindeki mavi renkli bir göz bebeğini andırıyor. MeerKAT gözlemleri, nesnenin her 424 milisaniyede bir tekrarlanan çok zayıf darbeler yaydığını gösterdi.

Bilim insanlarına göre, bu radyo sinyalinin ortaya çıkışı 2015 yılında meydana gelen «dönüşteki kesinti» (spin glitch) olayıyla ilgili olabilir. O zamanlar nötron yıldızının dönüş hızı kısa süreliğine keskin bir şekilde artmıştı. Böyle bir süreç, yıldızın içindeki aşırı yoğun maddenin hareketi sonucu meydana gelir ve nesnenin manyetik alanını güçlendirmiş veya yönünü değiştirmiş olabilir.

Keşfin bilimsel önemi

Bu bulgu, modern astronomi için birkaç önemli sonuç sunmaktadır:

  • Şimdiye kadar «ölü» olduğu düşünülen birçok nötron yıldızı aslında çok zayıf radyo pulsarları olabilir;
  • Galaksimizde henüz fark etmediğimiz ancak aktif olan devasa bir pulsar popülasyonunun var olma olasılığı arttı;
  • Bu olay, SN 1987A gibi ünlü süpernova kalıntılarında neden hala radyo sinyalleri bulunamadığını açıklayabilir.
Nötron yıldızları, dev yıldızların patlamasından sonra çekirdeklerinin kendi kütleçekimleri altında sıkışması sonucu oluşur. Eğer böyle bir nesne güçlü bir manyetik alana sahipse, buna pulsar denir. Ancak merkezi kompakt nesneler (CCO), uzun süre radyo dalgası yaymayan gizemli cisimler olarak kalmıştı.

Şu anda gökbilimciler «Mavi Göz»ü gözlemlemeye devam ediyorlar. Temel soru şu: Bu zayıf radyo sinyali kalıcı mı, yoksa sadece 2015'teki iç sarsıntının geçici bir sonucu mu? Eğer sinyal devam ederse, ders kitaplarındaki nötron yıldızları hakkındaki bölümleri yeniden yazmak gerekecek.

КосмосАстрономияНейтрон ЮлдузиPulsarMeerKAT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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