Avrupa Birliği, Facebook ve Instagram nedeniyle Meta'ya ceza kesmeye hazırlanıyor

·34·Teknoloji
Avrupa Birliği, Facebook ve Instagram nedeniyle Meta'ya ceza kesmeye hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu, Meta şirketine karşı ciddi suçlamalarda bulunarak Facebook ve Instagram sosyal ağlarındaki bağımlılık yapıcı özelliklerin kökten değiştirilmesini talep etti. Aksi takdirde, teknoloji devini büyük miktarda mali cezalar bekliyor. Bu önlemler, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında uygulanmaktadır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Avrupa Komisyonu'nun vardığı sonuca göre Meta, kullanıcıları platformda mümkün olduğunca uzun süre tutmak için tasarlanmış algoritmalar kullanarak insan sağlığına zarar veriyor. Özellikle sonsuz kaydırma (infinite scroll), videoların otomatik oynatılması (autoplay), sürekli bildirimler ve aşırı kişiselleştirilmiş öneri sistemi eleştiriliyor. Bu özelliklerin, kullanıcı beynini "otopilot" moduna geçirerek sosyal ağları zorunlu ve kontrolsüz kullanma alışkanlığı oluşturduğu vurgulanıyor.

Ruh sağlığı ve reşit olmayanların korunması

Yapılan incelemeler, Meta'nın platformlarının kullanıcılar, özellikle de reşit olmayanlar ve savunmasız gruplar üzerindeki fiziksel ve ruhsal sağlık risklerini yeterince değerlendirmediğini gösterdi. Komisyonun suçlamasında, şirketin gençlerin gece saatlerinde Instagram ve Facebook platformlarında geçirdiği süreye dair kanıtları görmezden geldiği belirtiliyor. Özellikle Reels ve Stories gibi formatların gençlerde bağımlılık hissini güçlendirdiği tespit edildi.

ixbt.com'un haberine göre, Meta tarafından uygulamaya konulan süre yönetimi araçları etkisiz bulundu. Gençler için varsayılan olarak açık olan kısıtlamaların kolayca aşılabildiği ve bunların uygulamada sosyal ağ kullanım süresini önemli ölçüde azaltmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Avrupa Birliği, şirketten autoplay ve sonsuz kaydırma özelliklerini varsayılan ayarlarda devre dışı bırakmasını ve kullanıcı ilgisine değil, güvenliğine odaklanan algoritmalar getirmesini talep ediyor.

Mali sonuçlar ve küresel baskı

Avrupa Komisyonu'nun vardığı sonuçlar nihai aşamada da onaylanırsa, Meta'ya yıllık küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabilir. Bu, milyarlarca dolarlık bir kayıp anlamına geliyor. Şu anda şirkete, sunulan kanıtları incelemesi ve resmi yanıt vermesi için fırsat tanınmış durumda.

Belirtmek gerekir ki bu, Avrupa Birliği'nin bu yıl Meta hakkında verdiği ikinci ciddi karardır. Nisan ayında da komisyon, şirketi 13 yaşından küçük çocukların platformu kullanmasını engelleyememekle suçlamıştı. Ayrıca ABD'de de Meta benzer suçlamalarla karşı karşıya: dört eyalet, gençlerin güvenliğini göz ardı ettiği gerekçesiyle şirketten 1,4 trilyon dolar tutarında ceza talep ediyor.

Instagram ve Facebook ülkemizde en popüler sosyal ağlar olduğu için bu konular kullanıcılar için de oldukça önemlidir. Avrupa'daki bu değişiklikler, gelecekte dünya genelinde ve bölgemizde sosyal ağ arayüzlerinin ve algoritmalarının değişmesine yol açabilir.

MetaFacebookInstagramЕвропа ИттифоқиТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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