Kuantum bilgisayarları yarışında yeni lider: Oratomic 300 milyon dolar yatırım aldı

Kuantum bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Oratomic girişimi, ilk büyük yatırım turunda 300 milyon dolar fon sağlamayı başardı. Bu kaynaklar, on yılın sonuna kadar pratik öneme sahip ilk kuantum bilgisayarını oluşturmaya yönlendirilecek. Şirketin sunduğu yaklaşım mevcut sorunları çok daha az kaynakla çözmeyi vaat ettiği için bu gelişme teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yatırım turuna ARCH Venture Partners, Spark Capital ve Khosla Ventures gibi prestijli fonlar liderlik etti. Ayrıca projeye Jeff Bezos'un Bezos Expeditions, Index Ventures ve General Catalyst gibi büyük yatırımcıları da katıldı. TechCrunch'ın haberine göre, Caltech fizikçileri tarafından kurulan Oratomic şirketi, kuantum bitlerini (kübitleri) kontrol etmek için lazerli "optik cımbız" teknolojisini kullanıyor.

Hata düzeltmede devrim niteliğinde yaklaşım

Kuantum bilgisayarlarının temel sorunu, dış gürültülere karşı aşırı duyarlı olmalarıdır. Bu durum hesaplamalarda hataların ortaya çıkmasına neden olur. Oratomic araştırmacıları, hata düzeltme konusunda yeni bir yöntem keşfettiler; bu yöntem, önceden düşünülenden çok daha az kübit ile kararlı bir sistem kurmayı mümkün kılıyor.

Şirket CEO'su Dolev Bluvstein, bu bilimsel keşiften önce ekibin kuantum bilgisayarlarının ticari açıdan uzak bir gelecek olduğunu düşündüğünü belirtti. Sadece hataları daha az kübit ile düzeltme imkanı doğduğunda projeyi ticarileştirmeye karar verdiler. Bu keşif, kuantum teknolojilerinin laboratuvar duvarlarından uygulamaya taşınmasını hızlandıracaktır.

Daha az kübit, daha fazla verimlilik

Bugün birçok şirket milyonlarca kübitlik sistemler üzerinde çalışırken, Oratomic sadece 10.000 ila 20.000 kübit kullanarak tam kapasiteli bir bilgisayar yaratmayı hedefliyor. Bluvstein'a göre, tüm temel bileşenleri küçük ölçekte test ettiler bile. Bu da projenin sadece daha ucuz değil, aynı zamanda uygulama açısından daha basit olduğunu gösteriyor.

Oratomic, rakiplerinden farklı olarak ara aşamadaki (NISQ — gürültülü kuantum sistemleri) prototipleri satmayı planlamıyor. Şirket doğrudan nihai ve mükemmel ürüne odaklanıyor. Bu yaklaşım onu 7 milyar dolar değer biçilen PsiQuantum gibi devlerle aynı seviyeye getiriyor, ancak Oratomic teknolojisi çok daha tasarruflu olmasıyla öne çıkıyor.

Tam kapasiteli kuantum bilgisayarlarının devreye alınmasının aşağıdaki alanlarda köklü bir değişim yaratması bekleniyor:

Biyoteknoloji ve yeni ilaçların geliştirilmesi;

Karmaşık kimyasal süreçlerin modellenmesi;

Lojistik ve ulaşım sistemlerinin optimizasyonu;

Yapay zeka (AI) algoritmalarının hızlandırılması;

Kriptografi ve veri güvenliği.

Şu anda kuantum teknolojileri pazarında yatırımcı aktivitesi gözlemleniyor. Infleqtion ve Quantanium gibi girişimler borsaya açılırken, Rigetti ve IonQ gibi şirketlerin hisseleri son 18 ayda önemli ölçüde değer kazandı. Oratomic'in aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ise bu alana duyulan güvenin ne kadar yüksek olduğunun bir başka kanıtıdır.