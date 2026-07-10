Havacılık devrimi: Airbus ve MTU hidrojenli elektrikli motor üzerinde çalışmaya başlıyor

Havacılık endüstrisi ekolojik temizliğe doğru dev bir adım atıyor. Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olan Airbus, Alman MTU Aero Engines şirketi ile iş birliği yaparak tamamen hidrojen yakıtıyla çalışan bir elektrikli motor geliştirmeye başladı. Bu proje, gaz yağı döneminin sonu ve "yeşil" havacılık çağının başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İki dev şirket arasındaki anlaşmaya göre, yeni nesil güç ünitelerini geliştirmek için özel bir ortak girişim kurulacak. ixbt.com verilerine göre, bu proje 2025 yılında Paris Havacılık Fuarı'nda imzalanan iş birliği anlaşmasının mantıksal bir devamıdır. Yeni girişimin resmi olarak faaliyete geçmesi 2027 yılı için planlanmış olup, şu anda Avrupa'daki yasal düzenleme süreçleri ve izinler beklenmektedir.

Hidrojen teknolojisi ve ekolojik öncelik

Yeni motorun çalışma prensibi, geleneksel içten yanmalı motorlardan kökten farklıdır. Sistem, yakıtın yanmadığı hidrojen yakıt hücrelerine dayanmaktadır. Bunun yerine, hidrojen ve oksijen arasındaki kimyasal reaksiyon sonucunda elektrik enerjisi üretilir. Bu süreçte atmosfere zararlı karbondioksit (CO2) veya azot oksit yerine sadece basit su buharı salınır.

İş birliği kapsamında görevler net bir şekilde dağıtılmıştır: Airbus, ticari uçak teknolojisi ve sıvı hidrojen depolama sistemlerinden sorumlu olacaktır. MTU Aero Engines ise doğrudan motorun tasarımı, yakıt hücrelerinin oluşturulması, sertifikasyon ve gelecekteki teknik bakım işlerini üstlenecektir. Bu zincir, projeyi çizimlerden seri üretime kadar tam bir döngü halinde kapsamaktadır.

ZEROe programı ve gelecek planları

Bu girişim, Airbus'ın kapsamlı ZEROe programının bir parçasıdır. Şirket, 2035 yılına kadar dünyanın ilk sıfır emisyonlu, yani havayı tamamen kirletmeyen ticari yolcu uçağını uçurmayı hedefliyor. Yeni hidrojenli motor, tam olarak bu hedefe ulaşmada temel teknolojik dayanak görevi görecektir.

Proje sadece motor yaratmakla sınırlı kalmıyor. Airbus ve MTU, hidrojen havacılığı için bütün bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Bunlar şunları içerir:

Güvenlik standartlarının ve yasal çerçevenin geliştirilmesi;

Sıvı hidrojen depolama ve uçaklara dolum altyapısının oluşturulması;

Uluslararası havacılık gerekliliklerine uygun yeni sertifikasyon süreçlerinin uygulamaya konulması.

Havacılık hizmetlerine talebin yüksek olduğu bölgeler için de bu tür teknolojiler gelecekte önemli bir yere sahip olacaktır. Küresel ısınma ve ekolojik sorunlar ışığında, havacılığın hidrojene geçişinin sadece maliyetleri optimize etmekle kalmayıp, çevreyi korumada devrim niteliğinde bir dönüm noktası yaratması beklenmektedir.