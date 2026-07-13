SpaceX yeni nesil Starlink uydularını kasten atmosferde yakacak

Elon Musk'ın SpaceX şirketi, uzay araştırmalarında bir sonraki önemli adımı atıyor. Starship roketinin yaklaşan uçuşu kapsamında, yeni nesil Starlink V3 uydularının ilk kez yörüngeye taşınması planlanıyor. Ancak bu görevin özelliği, bu cihazların uzayda kalıcı olması için değil, uçuş sonunda atmosferde yanıp kül olmaları için tasarlanmış olmasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, Starship aracı bir sonraki test uçuşunda 20 adet Starlink V3 uydusunu uzaya taşıyacak. Bu cihazlar, roketin yörünge altı rotası boyunca hareket edecek. Yani belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra araçla birlikte aşağı dalış yapacaklar ve Dünya atmosferinin yoğun katmanlarına girdiklerinde sürtünme nedeniyle tamamen yok olacaklar.

Starlink V3 serisinin, küresel uydu interneti ağını kökten iyileştirmesi bekleniyor. Bu yeni nesil cihazlar, ağın bant genişliğini önemli ölçüde artırmak ve veri iletim hızını yükseltmek için geliştirildi. Yine de ilk parti, sadece teknik testler ve Starship aracının durumunu izlemek amacıyla feda ediliyor.

Starship güvenliğini test etmek için yeni yöntem

Görevin en ilginç yanı, bu uyduların Starship aracını kontrol etmek için birer "göz" görevi görmesidir. Altı uydu, uçuş sırasında Starship'in ısı kalkanını tarayacak özel kameralarla donatılmıştır. Elde edilen görüntüler gerçek zamanlı olarak SpaceX operatörlerine iletilecektir.

Mühendisler, aracın ısı kalkanının ne kadar dayanıklı olduğunu kontrol etmek için kurnazca bir yöntem kullanıyor. Isı kalkanı plakalarının bir kısmı beyaz renge boyanmıştır ve bunlar uydu kameraları için hedef görevi görür. Bu, aracın atmosfere yeniden girişi sırasında oluşan yüksek sıcaklıklarda koruyucu katmanın hasar görmesini veya plakaların yerinden çıkmasını kesin olarak tespit etmeyi sağlar.

Bu testler SpaceX için çok önemlidir çünkü Starship'in gelecekte Ay ve Mars'ı fethetmede ana ulaşım aracı olması bekleniyor. Aracın Dünya'ya güvenli dönüşü, ısı kalkanının güvenilirliğine doğrudan bağlıdır. Starlink V3 cihazlarının bu "kamikaze" görevi, gelecekteki güvenli uçuşlar için değerli bir veri tabanı sağlayacaktır.

Mevcut planlara göre, Starship sisteminin bir sonraki uçuşu 16 Temmuz tarihine ayarlanmıştır. Her şey başarılı olursa, bu görev sadece yeni nesil internet uydularının yeteneklerini değil, aynı zamanda en büyük roket sisteminin dayanıklılığını da kanıtlayacaktır.