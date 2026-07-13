Özbekistan'ın Max mesajlaşma uygulamasında kanal yorum özelliği kullanıma sunuldu

Özbekistan'ın ulusal Max mesajlaşma uygulaması işlevselliğini genişletmeye devam ediyor. Artık kullanıcılar, genel ve özel kanallardaki gönderilerin altına yorum bırakma imkanına sahip oldular. Bu yenilik, platformdaki etkileşimi artırmaya ve yazarlar ile kitle arasındaki bağı güçlendirmeye hizmet ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özellik kapsamında gönderilerin altında yorum sayısı görüntülenecek ve kullanıcılar birbirlerinin mesajlarına yanıt verebilecekler. Kanal sahipleri için ise kendi kitleleriyle doğrudan kanal adıyla iletişim kurma imkanı yaratıldı. Bu, özellikle markalar ve blog yazarları için aboneleriyle resmi iletişimi sürdürmede kolaylık sağlıyor.

İletişim yönetimi ve teknik imkanlar

Şu anda yorum özelliği Android işletim sistemi kullanıcılarının yanı sıra mesajlaşma uygulamasının masaüstü ve web sürümleri için de açık. Kanal sahipleri bu özelliği kanal ayarları üzerinden bağımsız olarak etkinleştirebilirler. Geliştiricilerin belirttiğine göre, yakın gelecekte yorumlara tepki verme ve çeşitli medya dosyaları ekleme özelliklerinin de eklenmesi planlanıyor.

Max mesajlaşma uygulamasında güvenlik ve kimlik doğrulama konularına da özel önem veriliyor. Daha önce, "Raqamli ID" (Digital ID) sisteminden geçen kullanıcılar için genel kanallar açma imkanı sunulmuştu. İstatistiklere göre, bu özellik kullanıma sunulduktan sonraki ilk 24 saat içinde 10 bine yakın yeni kanal kaydedildi.

Kanal durumunu değiştirme prosedürü

Bir diğer önemli yenilik ise özel (private) kanalları genel (public) duruma getirme imkanıdır. Bunun için kanal sahiplerinin şu adımları izlemesi gerekmektedir:

Kanal ayarlarına giriş yapın;

Kanal türünü seçme bölümüne gidin;

İlgili türe değiştirerek kanal için benzersiz bir bağlantı (link) belirtin.

Özbekistan pazarında Telegram gibi devlerle rekabet etmeyi hedefleyen Max mesajlaşma uygulaması, yerel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre güncelleniyor. Yorum sisteminin hayata geçirilmesi, yerel içerik üreticileri için platformun çekiciliğini önemli ölçüde artıracaktır.