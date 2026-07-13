Neymar milli takım kariyerini noktalayıp Las Vegas'ta pokere başladı

·59·Spor
Neymar milli takım kariyerini noktalayıp Las Vegas'ta pokere başladı

Brezilya milli takımının efsanevi forveti Neymar, profesyonel futbol kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından, 34 yaşındaki yıldızın Las Vegas'ta düzenlenen prestijli World Series of Poker (WSOP) turnuvasına katıldığı öğrenildi. Bu haberi Goal.com duyurdu. haber veriyor.

Brezilyalı forvet, Kuzey Amerika'da düzenlenen dünya şampiyonasından kısa bir süre sonra Las Vegas'ın yolunu tuttu. Cumartesi akşamı, 10.000 dolarlık giriş ücreti olan ana turnuvada yerini aldı. Neymar için bu, kumar dünyasındaki ilk deneyimi değil; 2025 yılında da aynı turnuvanın final masasına kalarak herkesi şaşırtmıştı.

Talihsiz bir son ve yeni bir uğraş

Ancak bu sefer Neymar'ın poker masasındaki şansı, futbol sahasındaki gibi kısa sürdü. Turnuvanın daha ilk gününde elenerek masadan ayrıldı. Bu başarısızlık, Brezilyalı taraftarlar için sembolik bir anlam taşıdı çünkü milli takımdaki son turnuvası da benzer şekilde erken sona ermişti.

Hatırlatmak gerekirse, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya milli takımı Norveç'e 1-2 mağlup olmuştu. 5 Temmuz'da oynanan bu maçın ardından Neymar, uluslararası kariyerini noktaladığını resmen açıkladı. Dört Dünya Kupası'nda forma giyen ve Brezilya tarihinin en golcü oyuncusu olan yıldız için bu veda oldukça hüzünlü oldu.

Neymar'ın turnuva boyunca yaşadığı sakatlıklar performansını ciddi şekilde etkiledi. Sağ kaval kemiğindeki sakatlık nedeniyle turnuvada sadece iki kez yedekten oyuna girebildi. Milli formayla attığı son gol Norveç ağlarına penaltıdan gelmişti ancak Erling Haaland önderliğindeki rakipleri galibiyeti almayı başardı.

Eleştirilerin odağındaki hobi

Neymar'ın pokere olan tutkusu daha önce de birçok tartışmaya yol açmıştı. Yılın başında, kulübü ligin alt sıralarında mücadele ederken neredeyse 24 saat boyunca çevrimiçi poker oynadığı için Brezilya kamuoyundan sert tepkiler almıştı. Futbolcu ise boş zamanlarını nasıl değerlendireceğinin kişisel bir tercih olduğunu savunuyor.

"Ne yazık ki son günlerde fiziksel yüklenmeler nedeniyle sahaya çıkamadım. Bu yüzden futboldan sonra en sevdiğim uğraş olan pokere vakit ayırdım," diyerek daha önceki röportajlarından birinde hareketlerini açıklamıştı. Artık milli takım baskısından kurtulan yıldızın, kendisini tamamen farklı alanlarda denemeye devam etmesi bekleniyor.

NeymarБразилияPokerLas VegasFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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