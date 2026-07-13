Barcelona, Julian Alvarez transferi için Atletico Madrid'e ültimatom verdi

Katalan kulübü Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, Arjantinli forvet Julian Alvarez'in transferi konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Kulüp başkanı, Atletico Madrid ile yürütülen müzakerelerin sonsuza kadar sürmeyeceğini ve Barcelona'nın sunduğu teklifin belirli bir son kullanma tarihi olduğunu belirtti. Bu transfer, Katalan ekibinin hücum hattını güçlendirme hedefindeki en önemli önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

ABD'de bulunan Joan Laporta, gazetecilere verdiği demeçte kulübün transfer politikasına değinirken, kimsenin "oyuncağı olmayacaklarını" vurguladı. Laporta'ya göre Barcelona şartlarını sundu ve artık top Madrid kulübünde. Goal.com'un haberine göre Laporta, bu teklifin süresiz olmadığını ve belirli bir süreden sonra geçerliliğini yitirebileceği konusunda açık bir uyarıda bulundu.

"Kendi tempomuzu biz belirleriz. Bir teklif sunduk ancak bu sonsuza kadar açık kalacak bir teklif değil. Ne kadar süre geçerli olacağını göreceğiz. Teknik direktör ve teknik ekibin istediği oyuncuyu kadromuza katma niyetimizi belirttik. Onu çok beğeniyoruz ve fantastik bir futbolcu olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı Laporta.

Kulüpler arasındaki karmaşık ilişkiler

Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki transfer ilişkileri tarihsel olarak karmaşık bir seyir izlemiştir. Joan Laporta, iki kulüp arasında yaşanabilecek olası yanlış anlaşılmaları gidermek için bizzat çaba gösterdiğini belirtti. Metropolitano yönetimiyle yaptığı görüşmelerde Katalan kulübünün pozisyonunu net bir şekilde açıkladı.

Başkanın ifadesine göre, Madrid kulübüne herhangi bir ekstra baskı uygulamadı. Sadece, Atletico Madrid'in başka alternatifleri olması durumunda Barcelona'nın teklifini yeniden değerlendirebileceği konusunda uyarıda bulundu. Şu an için müzakereler belirli bir noktada durmuş olsa da, Barcelona yönetimi durumu kontrol altında tuttuğuna inanıyor.

Julian Alvarez, sergilediği üretken performansla sadece İspanya liginde değil, uluslararası arenada da büyük bir saygınlık kazandı. 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı oynanan çeyrek final maçında galibiyet golünü atarak üst düzey bir forvet olduğunu bir kez daha kanıtladı. Daha önce Manchester City forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 20 gol atmayı başardı.

Neden Julian Alvarez?

Barcelona teknik departmanı, Arjantinli forveti takımın hücum hattını evrimleştirmek için en uygun aday olarak görüyor. Taktiksel çok yönlülüğü ve gol sezgisi, teknik ekip için büyük bir avantaj sağlayabilir. Bu nedenle kulüp yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için tüm finansal ve hukuki imkanları seferber ediyor.

Atletico Madrid tarafı şu ana kadar bu açıklamaya resmi bir yanıt vermedi. Ancak İspanyol basını, bu transferin yaz transfer döneminin en ses getiren olaylarından biri olacağını öngörüyor. Barcelona teklifini geri çekmeden önce Madrid kulübünün hızlı bir karar vermesi gerekecek.