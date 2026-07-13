6 milyon dolarlık fırsat: Startup'lar için büyük yarışma

Özbekistan'da IT ve yapay zeka alanındaki startup'lar için yeni sezon başladı. 1 Temmuz'dan itibaren President Tech Award ve President AI Award yarışmaları için başvurular kabul ediliyor; toplam finansman fonu 6 milyon dolara ulaştı.

İki yarışma, tek bir büyük hedef

Bu yıl startup'lar için aynı anda iki büyük program açıldı: President Tech Award ve President AI Award.

President Tech Award teknolojik startup'ları desteklemeyi amaçlarken, President AI Award yapay zeka tabanlı pratik çözümler üreten ekiplere yöneliktir.

Temel amaç, fikri olan gençleri ve yazılımcıları sadece “proje yapın” seviyesinde bırakmayıp, hibe, yatırım, mentorluk ve hızlandırma programları aracılığıyla onları gerçek pazara taşımaktır.

President Tech Award: 5 milyon dolarlık fon

President Tech Award fonu 5 milyon dolara çıkarıldı. Bu kaynak, startup'ları geliştirmeye, ölçeklendirmeye ve pazara sunmaya yönlendirilecektir.

Yarışma birkaç aşama ve yönü kapsamaktadır:

Yön Kimler için? Kuluçka fikir veya MVP aşamasındaki ekipler Hızlandırma büyümeye hazır startup'lar En iyi startup projesi pazara çıkma ve genişleme potansiyeli olan projeler

Konu yelpazesi de geniş: FinTech, EdTech, HealthTech, DeepTech, lojistik, GameDev ve diğer teknolojik alanlar.

Burada sadece kod yazmak değil, ürün oluşturmak, onu pazara sunmak ve yatırımcıya anlaşılır bir şekilde sunmak talep ediliyor. Yani “fikir var” noktasından “iş çalışıyor” aşamasına geçmek gerekecek.

President AI Award: Yapay zeka için 1 milyon dolar

İkinci büyük program ise President AI Award. Yapay zeka alanındaki startup'lar için tasarlanmış olup, toplam yatırım fonu 1 milyon doları bulmaktadır.

Yarışmada aşağıdaki alanlar temel olarak belirlenmiştir:

• kamu yönetiminde AI;

• sanayi ve iş dünyasında AI;

• tıp ve sağlık hizmetlerinde AI;

• eğitimde AI;

• yeşil ekonomi ve tarım teknolojilerinde AI.

Bu alanlar tesadüfen seçilmedi. Çünkü yapay zeka tam olarak bu alanlarda zaman tasarrufu, maliyet azaltma, karar alma süreçlerini hızlandırma ve hizmet kalitesini artırma imkanı sunuyor.

Kimler katılabilir?

President AI Award yarışmasına 3 ila 8 kişiden oluşan ekipler katılabilir. Katılımcıların 18 yaşından büyük olması ve yapay zeka teknolojilerine dayalı pratik bir ürün veya prototipe sahip olması gerekir.

President Tech Award'da da ekip katılımı önemlidir. Alana bağlı olarak 2 ila 8 kişiden oluşan ekipler başvuru yapabilir.

Bu yarışmalar, bireysel “her şeyi tek başıma yaparım” formatına değil, gerçek bir startup ekibi modeline yakındır. Çünkü pazara çıkacak bir ürün için yazılımcı, tasarımcı, pazarlamacı, ürün yöneticisi ve iş zekası bir arada gereklidir.

Kazananlara sadece para verilmiyor

Programların en önemli yönü, finansmanla birlikte mentorluk ve hızlandırma fırsatlarının da sunulmasıdır.

Seçilen ekipler uluslararası uzmanlar, mentorlar ve yatırımcılarla çalışma, ürünlerini geliştirme, iş modellerini netleştirme ve bir sonraki aşamaya geçme imkanına sahip olacaklar.

Burada para elbette önemli. Ancak bir startup için doğru mentor ve doğru pazar stratejisi bazen hibeden daha değerli olur. Çünkü 100 bin doları yanlış harcamak kolaydır, onu 1 milyon dolarlık bir büyümeye dönüştürmek ise başka bir seviyedir.

Başvurular nereden kabul ediliyor?

Her iki yarışmaya katılım için başvurular awards.gov.uz portalı üzerinden kabul edilmektedir.

President AI Award başvuruları 1 Temmuz'dan itibaren açıldı. Programda eleme, değerlendirme, finalistleri açıklama ve ödüllendirme aşamaları belirlenmiştir.

Katılımcılar için en önemli iş, başvuruyu sadece doldurmak değil, ürünün sorunu nasıl çözdüğünü, kime gerektiğini ve pazarda nasıl büyüyebileceğini net bir şekilde göstermektir.

Bu yarışmalar neden önemli?

Özbekistan'da startup ekosistemi son yıllarda hızla büyüyor. Ancak birçok projede hala üç sorun var: finansman, deneyim ve pazara çıkış.

President Tech Award ve President AI Award tam olarak bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Yarışmalar doğru işlerse, ülkede yeni teknoloji şirketleri, iş imkanları ve ihracata yönelik IT ürünleri ortaya çıkabilir.

Özellikle AI alanındaki özel ödül Özbekistan'da yapay zeka ekosistemini oluşturmak için önemli bir sinyal olarak kabul ediliyor.

Startup'lar için zaman başladı

6 milyon dolarlık toplam fon, mentorluk, hızlandırma ve yatırımcılara ulaşma imkanı — bu startup'lar için ciddi bir şans.

Artık asıl soru ekiplerin kendisinde: kim gerçek sorunu bulacak, kim çalışan bir ürün yapacak ve kim fikrini pazara taşıyabilecek?

Özbekistan'da AI ve teknoloji startup'ları için büyük bir kapı açıldı. Şimdi onu ilk kimin geçeceği merak konusu.