Apple M7 Ultra çipi rekor seviyede 1,5 TB RAM desteği sunacak

Apple, gelecekteki en güçlü işlemcileri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son bilgilere göre, beklenen M7 Ultra çipi 1,5 TB'a kadar RAM desteği sunma kapasitesine sahip olacak. Bu, Apple Silicon tarihindeki en yüksek değer olup, şirketin kendi çiplerine geçişinden bu yana karşılaştığı bellek sınırlamalarını aşma yolunda önemli bir adımdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bloomberg analisti Mark Gurman'ın bildirdiğine göre, bu yenilik Apple bilgisayarlarını 2019'da piyasaya sürülen Intel tabanlı en üst konfigürasyonlu Mac Pro modeli seviyesine taşıyacak. O dönemde Intel işlemcili cihazlar 1,5 TB RAM'i destekliyordu, ancak Apple kendi çiplerine geçtikten sonra bu rakam önemli ölçüde düşmüştü. M7 Ultra ile şirket, profesyonel pazarın zirvesini yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.

Teknolojik sınırlamalar ve yeni imkanlar

Apple Silicon çiplerinin temel özelliği, RAM'in doğrudan işlemci kristaline entegre edilmiş olmasıdır. Bu durum veri aktarım hızını benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkarsa da bellek kapasitesini sınırlar. Çünkü çipin fiziksel boyutu, üzerine belirli miktarda bellek modülü yerleştirilmesine izin verir. M7 Ultra mimarisi ise bu engeli aşmak için tasarlanmıştır.

Edinilen bilgilere göre, yeni Ultra modeli M5 Ultra için planlanandan neredeyse iki kat daha fazla belleği destekleyecek. Bu, profesyonel video kurgucuları, 3D render uzmanları ve AI modelleri eğiten mühendisler için devasa fırsatlar yaratıyor. Ancak, bu kadar yüksek kapasiteli cihazların piyasaya sürülmesi bir dizi dış faktöre bağlı kalmaya devam ediyor.

Pazardaki kıtlık ve fiyat konusu

Apple teknik olarak 1,5 TB RAM desteğine hazır olsa da, bileşen pazarındaki durum planlarını etkileyebilir. Şu anda dünyada bellek yongası kıtlığı yaşanıyor ve bu da maliyetlerin artmasına neden oluyor. Bu nedenle, Apple'ın nihai üründe bu maksimum kapasiteyi sunup sunmayacağı sektördeki duruma göre belirlenecek.

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın başında Apple, M3 Ultra tabanlı Mac Studio modellerinin 512 GB ve 256 GB konfigürasyonlarından vazgeçmişti. Şu anda en güçlü Mac Studio modeli 96 GB RAM ile sınırlıyken, yakın zamanda tanıtılan M4 Max çipi 128 GB'a kadar RAM destekliyor. M7 Ultra'nın ise bu rakamları birkaç kat geride bırakması bekleniyor.

Bu haber, profesyonel kullanıcılar ve IT uzmanları için de büyük önem taşıyor. Apple Silicon çipleri enerji verimliliği konusunda lider olsa da, bellek kapasitesi açısından Intel ve AMD sistemlerinin gerisinde kalıyordu. 1,5 TB RAM desteği, Apple cihazlarını en karmaşık hesaplama görevleri için bile rekabetçi kılacak.