Apple M7 Ultra çipi rekor seviyede 1,5 TB RAM desteği sunacak

·1·Teknoloji
Apple M7 Ultra çipi rekor seviyede 1,5 TB RAM desteği sunacak

Apple, gelecekteki en güçlü işlemcileri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son bilgilere göre, beklenen M7 Ultra çipi 1,5 TB'a kadar RAM desteği sunma kapasitesine sahip olacak. Bu, Apple Silicon tarihindeki en yüksek değer olup, şirketin kendi çiplerine geçişinden bu yana karşılaştığı bellek sınırlamalarını aşma yolunda önemli bir adımdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bloomberg analisti Mark Gurman'ın bildirdiğine göre, bu yenilik Apple bilgisayarlarını 2019'da piyasaya sürülen Intel tabanlı en üst konfigürasyonlu Mac Pro modeli seviyesine taşıyacak. O dönemde Intel işlemcili cihazlar 1,5 TB RAM'i destekliyordu, ancak Apple kendi çiplerine geçtikten sonra bu rakam önemli ölçüde düşmüştü. M7 Ultra ile şirket, profesyonel pazarın zirvesini yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.

Teknolojik sınırlamalar ve yeni imkanlar

Apple Silicon çiplerinin temel özelliği, RAM'in doğrudan işlemci kristaline entegre edilmiş olmasıdır. Bu durum veri aktarım hızını benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkarsa da bellek kapasitesini sınırlar. Çünkü çipin fiziksel boyutu, üzerine belirli miktarda bellek modülü yerleştirilmesine izin verir. M7 Ultra mimarisi ise bu engeli aşmak için tasarlanmıştır.

Edinilen bilgilere göre, yeni Ultra modeli M5 Ultra için planlanandan neredeyse iki kat daha fazla belleği destekleyecek. Bu, profesyonel video kurgucuları, 3D render uzmanları ve AI modelleri eğiten mühendisler için devasa fırsatlar yaratıyor. Ancak, bu kadar yüksek kapasiteli cihazların piyasaya sürülmesi bir dizi dış faktöre bağlı kalmaya devam ediyor.

Pazardaki kıtlık ve fiyat konusu

Apple teknik olarak 1,5 TB RAM desteğine hazır olsa da, bileşen pazarındaki durum planlarını etkileyebilir. Şu anda dünyada bellek yongası kıtlığı yaşanıyor ve bu da maliyetlerin artmasına neden oluyor. Bu nedenle, Apple'ın nihai üründe bu maksimum kapasiteyi sunup sunmayacağı sektördeki duruma göre belirlenecek.

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın başında Apple, M3 Ultra tabanlı Mac Studio modellerinin 512 GB ve 256 GB konfigürasyonlarından vazgeçmişti. Şu anda en güçlü Mac Studio modeli 96 GB RAM ile sınırlıyken, yakın zamanda tanıtılan M4 Max çipi 128 GB'a kadar RAM destekliyor. M7 Ultra'nın ise bu rakamları birkaç kat geride bırakması bekleniyor.

Bu haber, profesyonel kullanıcılar ve IT uzmanları için de büyük önem taşıyor. Apple Silicon çipleri enerji verimliliği konusunda lider olsa da, bellek kapasitesi açısından Intel ve AMD sistemlerinin gerisinde kalıyordu. 1,5 TB RAM desteği, Apple cihazlarını en karmaşık hesaplama görevleri için bile rekabetçi kılacak.

AppleM7 UltraMac ProТехнологияApple Силикон
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple, iPhone 20 üzerinde çalışmalara başladı: Yıl dönümü akıllı telefonu tamamen farklı bir görünüme kavuşacakApple, iPhone 20 üzerinde çalışmalara başladı: Yıl dönümü akıllı telefonu tamamen farklı bir görünüme kavuşacakBugün, 13:25SpaceX yeni nesil Starlink uydularını kasten atmosferde yakacakSpaceX yeni nesil Starlink uydularını kasten atmosferde yakacakBugün, 12:51SpaceX uzayda yapay zeka için veri merkezleri kuruyorSpaceX uzayda yapay zeka için veri merkezleri kuruyorBugün, 12:22Uzay keşfinde yeni bir adım: SpaceX Starship V3 uçuşu için son hazırlıklar yapılıyorUzay keşfinde yeni bir adım: SpaceX Starship V3 uçuşu için son hazırlıklar yapılıyorBugün, 10:57Evren hakkındaki algımız yanlış mı? Kopernik İlkesi şüphe altındaEvren hakkındaki algımız yanlış mı? Kopernik İlkesi şüphe altındaBugün, 10:24Yapay zeka, Linux çekirdeğinde 15 yıldır gizlenen tehlikeli bir açığı tespit ettiYapay zeka, Linux çekirdeğinde 15 yıldır gizlenen tehlikeli bir açığı tespit ettiBugün, 07:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi