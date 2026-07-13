Florian Wirtz için sınav zamanı: Liverpool yıldızı 116 milyon sterlini hak edebilecek mi

Liverpool'un rekor transferlerinden biri olan Florian Wirtz, İngiltere'deki ilk sezonunu beklentilerin oldukça altında geçirdi. Bayer Leverkusen'den 116 milyon sterlin karşılığında Merseyside'a transfer olan Alman oyun kurucu, sadece kulüp düzeyinde değil, 2026 Dünya Kupası'nda da kendisini gösteremedi. Şimdi uzmanlar ve taraftarlar, genç yıldızdan önümüzdeki sezon büyük bir çıkış bekliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

GOAL'e verdiği röportajda Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Danny Murphy, Wirtz'in durumuna değinerek 2026-27 sezonunun futbolcu için belirleyici olacağını vurguladı. Murphy'ye göre, bu kadar yüksek bir bonservis bedeliyle alınan bir oyuncu için en az 10 gol ve 10 asist kaydetmek "minimum beklenti" olarak kabul ediliyor. Aksi takdirde, transferinin başarısız olarak nitelendirilmesi işten bile değil.

Transfer baskısı ve adaptasyon süreci

Florian Wirtz, Liverpool'a geldiğinde İngiliz futbol tarihinin en pahalı oyuncusu unvanına sahipti. Her ne kadar daha sonra bu alanda liderliği takım arkadaşı Alexander Isak devralmış olsa da, 23 yaşındaki Alman futbolcunun üzerindeki baskı azalmadı. Arne Slot döneminde yapılan bu büyük transferler, geçtiğimiz sezon kendilerini tam anlamıyla kanıtlayamadı.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan ve Avrupa'nın en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Wirtz, İngiltere Premier Ligi'nde sadece 7 gol ve 7 asistle sınırlı kaldı. Bu istatistikler, transfer bedeli ve potansiyeliyle kesinlikle örtüşmüyor. Murphy'ye göre, takımın geçiş sürecinde olması ve yeni ortama uyum sağlama zorlukları performansını olumsuz etkiledi.

Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı ve yeni teknik direktör

Wirtz için şanssızlıklar sadece kulüp seviyesiyle sınırlı kalmadı. 2026 Dünya Kupası'nda Almanya milli takımı forması giyen futbolcu, turnuvaya son 16 turunda veda etmek zorunda kaldı. Paraguay karşısında alınan mağlubiyet Alman taraftarlar için büyük bir şok olurken, Wirtz bu maçta da en iyi özelliklerini sergileyemedi.

Şimdi Liverpool yeni bir döneme adım atıyor. Takım, İspanyol teknik direktör Andoni Iraola'ya emanet edildi. Yeni teknik direktörün sisteminde Wirtz'in ana oyun kurucu rolünü üstlenmesi bekleniyor. Murphy, artık bahanelere yer olmadığını belirterek şunları söyledi: "Sezon ortasında yeteneğinden kesitler sundu ancak bu yeterli değil. Artık en iyi oyununu sergilemek zorunda, çünkü Liverpool'un galibiyetler için liderlere ihtiyacı var."

Merseyside ekibi, önümüzdeki sezon sadece İngiltere şampiyonluğu için değil, Şampiyonlar Ligi'nde de üst sıralar için mücadele etmeyi hedefliyor. Bunun için Florian Wirtz gibi pahalı oyuncuların bonservislerinin hakkını vermeleri gerekiyor. Taraftarlar, 2026-27 sezonunda Alman yeteneğin gerçek bir "Liverpool yıldızı"na dönüşmesini umut ediyor.