Apple, iPhone 20 üzerinde çalışmalara başladı: Yıl dönümü akıllı telefonu tamamen farklı bir görünüme kavuşacak

·40·Teknoloji
Apple, iPhone 20 üzerinde çalışmalara başladı: Yıl dönümü akıllı telefonu tamamen farklı bir görünüme kavuşacak

Apple şirketinin yıl dönümü akıllı telefonu olan iPhone 20 (veya iPhone XX) üzerinde ciddi çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Cihazın tanıtımına daha birkaç yıl olsa da şirket, üretim hatlarını modernize etmeye başladı. Bu bilgi, tanınmış içeriden öğrenen Fix Focus Digital tarafından paylaşıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, iPhone 20'nin tasarımında köklü değişiklikler bekleniyor. Özellikle cihazın tamamen cam gövdeye geri dönebileceği konuşuluyor. Son nesillerde kullanılan titanyum ve metal çerçevelerin yerini, özel işlem görmüş cam panellerin alması bekleniyor. Üretim sürecinin ise zamanında devrim niteliğinde kabul edilen ilk nesil iPhone Air teknolojisine benzer olacağı belirtiliyor.

Ekran ve FaceID sisteminde devrim

Yeni modelin en önemli değişikliklerinden biri ekranıyla ilgili. Tahminlere göre iPhone 20, dört tarafı kavisli bir ekrana sahip olacak. Bu, akıllı telefonun elde tutulmasını daha rahat hale getirecek ve görsel olarak çerçevesiz bir görünüm sağlayacak. Ayrıca Apple hayranlarının uzun süredir beklediği FaceID sensörlerinin tamamen ekran altına yerleştirilmesi teknolojisi de bu modelde gerçekleşebilir.

Eğer bu teknoloji başarıyla uygulanırsa, mevcut Dynamic Island çentiği önemli ölçüde küçülecek. Ekranda sadece ön kamera için küçük bir delik kalacak, diğer tüm sensörler ekranın altında gizlenecek. Bu, Apple cihazlarının dış görünüşünü tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak.

Kamera ve görüntü kalitesi

Akıllı telefonun kamera sistemi de göz ardı edilmedi. iPhone 20 modelinde yeni nesil LOFIC sensörlerinin kullanılması planlanıyor. Bu teknoloji, görüntülerin dinamik aralığını genişletmeye hizmet ediyor. Sonuç olarak, ışık seviyesinin çok yüksek veya düşük olduğu koşullarda bile detaylı ve kaliteli fotoğraflar çekme imkanı doğuyor.

Fix Focus Digital, daha önce iPhone SE4 ve Huawei Pocket 2 hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere teknoloji dünyasındaki önemli yenilikleri doğru tahmin etmişti. Ayrıca içeriden gelen bilgilere göre Apple, şu anda katlanabilir iPhone projesindeki çalışmaları durdurarak tüm dikkatini klasik akıllı telefonların yıl dönümü versiyonuna vermiş durumda.

Apple ürünlerine olan yüksek talebi göz önüne alırsak, iPhone 20 gibi büyük değişikliklerin kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandıracağı şüphesiz. Şimdilik bu bilgiler ilk sızıntılar olarak kabul edilse de, şirketin üretim zincirindeki değişiklikler projenin kapsamının oldukça geniş olduğunu gösteriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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