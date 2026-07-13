Jorge Jesus Portekiz milli takımının başına geçti: Cristiano Ronaldo kadroda kalıyor

Portekiz milli takımının yeni teknik direktörü olarak atanan Jorge Jesus, ilk açıklamalarında takım kaptanı Cristiano Ronaldo ile ilgili planlarını paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, 41 yaşındaki forvetin hala milli takım için önemli bir figür olduğunu ve onunla çalışmakta hiçbir sorun görmediğini vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. 71 yaşındaki teknik adam, Portekiz Futbol Federasyonu ile 2030 Dünya Kupası'na kadar sürecek dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Goal.com'un haberine göre Jesus, Roberto Martinez'in yerini aldı. Martinez, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

Deneyim ve güven faktörü

Jorge Jesus ve Cristiano Ronaldo için birlikte çalışmak yabancı bir durum değil. İkili, yakın zamanda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde birlikte görev yapmış ve Saudi Pro League'de şampiyonluk yaşamıştı. Bu başarılı iş birliğinin, teknik direktörün milli takımdaki kararlarını da etkilemesi bekleniyor.

"Oynamaya devam ettiği ve çağrılmayı hak edecek formda olduğu sürece onu kadroya dahil edeceğim. Elbette bu, belirli sınırlar ve milli takım için en uygun gördüğüm şartlar çerçevesinde gerçekleşecek," diye açıkladı Jorge Jesus basın toplantısında.

Ronaldo bir sorun değil, bir sembol

Birçok uzman, ilerleyen yaşı nedeniyle yıldız futbolcuyu yönetmenin yeni teknik direktör için zorluk yaratabileceğini tahmin ederken, Jesus bu görüşleri reddetti. Ona göre, Cristiano Ronaldo gibi üst düzey bir profesyonelle çalışmak bir teknik direktör için sadece keyif vericidir.

"Cristiano Ronaldo asla milli takım için bir sorun olmayacak. Ne takım için ne de benim için. Geçen yıl onunla birlikte çalışmak benim için büyük bir onurdu, onunla anlaşmak çok kolay," diye ekledi teknik adam. Jesus, Ronaldo'yu Portekiz futbolunun bir sembolü ve soyunma odasında büyük bir nüfuza sahip bir lider olarak tanımladı.

Hatırlatmak gerekirse, Portekiz milli takımı 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna erken veda etmek zorunda kalmıştı. Roberto Martinez, zamanında takımı şampiyon yapmak amacıyla geldiğini ancak buna ulaşamayınca ayrılma vaktinin geldiğini kabul etmişti. Şimdi Jorge Jesus, yetenekli gençler ve deneyimli emektarların uyumuyla yeni bir takım oluşturmak zorunda kalacak.

{{TEXT_10}}