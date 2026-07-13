Jarrod Bowen'den sürpriz karar: Liverpool ve Aston Villa teklifleri reddedilecek mi?

·27·Spor
Jarrod Bowen'den sürpriz karar: Liverpool ve Aston Villa teklifleri reddedilecek mi?

İngiltere Premier Ligi'nden düşen West Ham takımının kaptanı Jarrod Bowen, kariyerine Championship'te devam etmeye hazırlanıyor. Kulübün 14 yıllık aradan sonra küme düşmesi, birçok yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı yönündeki dedikoduları beraberinde getirmişti. Ancak futbolcunun kayınpederi, ünlü oyuncu Danny Dyer'ın açıklamalarına göre, Bowen takımına sadık kalmayı seçti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bilindiği üzere 29 yaşındaki forvete, İngiltere'nin en prestijli kulüpleri, özellikle Liverpool ve Aston Villa tarafından ciddi ilgi gösteriliyordu. Liverpool onu Mohamed Salah'ın yerine uygun bir aday olarak görürken, Aston Villa ise Şampiyonlar Ligi vizesi aldıktan sonra kadrosunu güçlendirmek amacıyla Bowen seçeneğini değerlendiriyordu. Goal.com'un haberine göre futbolcu, tüm bu tekliflere rağmen Londra ekibinde kalmaya karar verdi.

Sadakat ve sorumluluk duygusu

Danny Dyer, katıldığı bir yardım etkinliğinde talkSPORT'a verdiği röportajda Jarrod Bowen'in karakterine özel bir vurgu yaptı. Dyer, "O çok sadık bir insan. Elbette Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak ediyor ama hiçbir yere gideceğine inanmıyorum. Championship'i 'yakıp yıkacak', buna şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

West Ham taraftarları için bu haber gerçek bir hediye oldu. Sezon sonunda takımın küme düşmesi nedeniyle Bowen, taraftarlardan özür dilemiş ve büyük bir acı ile utanç duyduğunu belirtmişti. Görünüşe göre futbolcu, hatasını sahada telafi etmeyi ve takımı yeniden elit lige döndürmeyi kendine hedef olarak belirlemiş.

Kulüp yönetiminin stratejisi

West Ham'ın ortaklarından Daniel Kretinsky liderliğindeki yönetim, takımın ana iskeletini korumaya kararlı. Kulüp, Mateus Fernandes'i 85 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a satmış olsa da, Bowen gibi lider bir figürü tutmak soyunma odasındaki atmosfer için hayati önem taşıyor. Kulübün yeni sezon tanıtım videolarında Bowen'in yer alması da kalacağına dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Jarrod Bowen'in Londra ekibiyle mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, kulübe transfer görüşmelerinde üstünlük sağlıyor. Futbolcu ayrılmayı talep etmediği sürece West Ham onu satmak zorunda değil. Şimdilik forvet, Championship'te oynamaya ve takımını yeniden Premier Lig'e çıkarmaya zihinsel olarak hazır görünüyor.

Bu transfer haberi futbolseverler için oldukça ilginç; zira West Ham gibi köklü bir kulübün Championship'e düşmesi ve orada yıldızlarını koruması nadir görülen bir durum. Bowen'in kararı, modern futbolda sadakatin, transfer ücretlerinden ve prestijli turnuvalardan daha üstün olabileceğini kanıtlıyor.

Вест ХемДжаррод БоуэнTransferЛиверпулАнглия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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