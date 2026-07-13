Arsenal kadın futbol takımında devrim: Slegers kadroyu gençleştirmeyi ve şampiyonluğa dönmeyi hedefliyor

Londra'nın Arsenal kulübü, kadın futbolunda büyük bir değişim dönemine girdi. Birçok yıldız oyuncunun sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüp yönetimi ve teknik direktör Renee Slegers, kadroyu kökten yenilemeye karar verdi. Bu değişiklikler sadece kadroyu gençleştirmeyi değil, aynı zamanda 2019'dan beri kazanılamayan İngiltere Kadınlar Süper Ligi (WSL) şampiyonluğunu geri getirmeyi hedefliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yaz transfer döneminde Beth Mead, Katie McCabe ve Victoria Pelova gibi yıldızların takımdan ayrılması birçok kişiyi şaşırttı. Ancak Arsenal, onların yerini doldurmak için hemen harekete geçti. Georgia Stanway ve Ona Batlle gibi deneyimli ancak hala verimli yaşta olan oyuncuların transfer edilmesi, kulübün hırslarının ciddi olduğunu gösteriyor. Goal.com'un haberine göre, bu transferler henüz başlangıç.

Kadroyu gençleştirme stratejisi

Arsenal, geçen sezon WSL takımları arasında en yaşlı kadroya sahip kulüp olarak kaydedilmişti. Avrupa ölçeğinde bile sadece İtalya'nın Juventus takımı bu konuda Londra ekibinden "öndeydi". Bu nedenle Renee Slegers, takımın yaş ortalamasını düşürmeyi ana görev olarak belirledi. Sözleşmesi biten dokuz yaşlı futbolcudan sekiziyle yolların ayrılması kararı, tam olarak bu stratejinin bir sonucudur.

Kulüp şu anda Almanya'nın RB Leipzig takımının kanat oyuncusu, 19 yaşındaki Lisa Baum için verilen mücadelede önde gidiyor. Avrupa'nın birçok devinin ilgisini çeken bu yetenekli futbolcu, Arsenal'in hücum hattını daha hızlı ve yaratıcı kılma potansiyeline sahip. Ayrıca Barcelona ile sözleşmesi sona eren Salma Paralluelo da Londra ekibinin radarında bulunuyor.

Deneyim ve gençlik dengesi

Büyük değişikliklere rağmen Arsenal, tüm deneyimli oyuncularından vazgeçmedi. Takım liderleri Kim Little (36), Steph Catley (32) ve Leah Williamson (29) ile sözleşmeler uzatıldı. Bu durum, yeni gelen genç futbolcular için bir nevi okul görevi görecek. Slegers'in amacı, deneyim ve enerjiyi birleştirerek takımı yeni zirvelere taşımaktır.

Arsenal, İngiltere kadın futbol tarihinin en çok kupa kazanan kulübü olmasına rağmen, son yıllarda ana rakipleri Manchester City ve Chelsea'nin gölgesinde kalmıştı. Yeni transferler ve taktiksel değişikliklerle kulüp, sadece yerel ligde değil, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı planlıyor. Taraftarlar için bu transfer kampanyasının, uzun süredir beklenen zaferlerin temeli olması bekleniyor.