MiniMax kurucusu AGI geliştirilene kadar maaş almayacağını açıkladı

Çin'in yapay zeka alanındaki en umut verici girişimlerinden biri olan MiniMax'in lideri Yan Junjie beklenmedik bir karar aldı. Şirket hisselerinin değerinin yüzde 80 düştüğü bir dönemde, Yapay Genel Zeka (AGI) seviyesine ulaşılana kadar maaş almamaya karar verdi. Bu gelişme South China Morning Post tarafından bildirildi. Haberi Ixbt.com aktarıyor.

Yan Junjie, şirket çalışanlarına gönderdiği iç yazışmada, "Bugünden itibaren AGI yaratılana kadar şirketten maaş almayacağım" ifadelerini kullandı. Bilgi olarak, AGI insan seviyesindeki entelektüel görevleri yerine getirebilen bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Şu anda OpenAI ve Google dahil olmak üzere dünyanın önde gelen şirketleri bu teknoloji üzerinde çalışmaktadır.

Ayrıca MiniMax lideri, kendisine ait hisselerin bir kısmını çalışanlara devretme sözü verdi. Plana göre, önümüzdeki dört yıl içinde şirket hisselerinin yüzde 4'ü çalışanları teşvik etmek için, yüzde 1'i ise açık kaynaklı (open-source) projeleri destekleme fonuna aktarılacak.

Finansal kriz ve yatırım sorunları

MiniMax şu anda finansal açıdan zor bir dönemden geçiyor. Şirket 2 milyar dolara kadar yatırım çekmeyi planlasa da, hisseleri mart ayından bu yana değerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaybetti. Yeni ihraç edilen hisselerin fiyatı piyasa değerinden yüzde 10 daha ucuza sunuluyor, bu da mevcut hissedarların paylarının değer kaybetmesine neden oluyor.

Şirketin amiral gemisi ürünü olan M3 modeli haziran ayında tanıtılmıştı ancak geliştiriciler arasında beklenen popülariteye ulaşamadı. Sonuç olarak MiniMax, modelinin kullanım ücretlerini yarı yarıya düşürmek zorunda kaldı. Bu adım, şirketin iş modelinin piyasada ciddi bir baskı altında olduğunun bir göstergesi olarak kabul edildi.

Çin'in üretken yapay zeka pazarı şu anda acımasız bir fiyat rekabeti alanına dönüşmüş durumda. MiniMax'in rakipleri olan Zhipu AI, DeepSeek ve Moonshot AI gibi şirketler konumlarını güçlendirmeye devam ediyor. Örneğin Zhipu, yakın zamanda 4 milyar dolar yatırım çekerek pazardaki liderliğini kanıtladı.

Uzmanlara göre MiniMax için temel görev, çekilen fonları yeni ve rekabetçi modeller geliştirmeye yönlendirmektir. Yan Junjie'nin maaşından vazgeçmesi ise ekibi ortak bir hedef doğrultusunda birleştirmek ve yatırımcı güvenini geri kazanmak için sembolik bir adım olabilir.